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誰在藏？ 味全熱身賽4連勝

2022/03/27 05:30

〔記者龔乃玠／綜合報導〕龍軍氣勢無法擋！味全龍狀元郎劉基鴻昨在6局下敲出石破天驚的3分砲，率隊以6：4擊敗統一獅，公辦熱身賽拿到4連勝，超越去年熱身賽勝場數，獨居聯盟第一名。

味全狀元劉基鴻單場3安猛打賞。（味全龍提供）

味全先發投手鋼龍4局上被羅薩敲高飛犧牲打，總計4局猛飆5K，失掉1分，隊友在4局下回敬，林智勝先敲追平分安打，吉力吉撈．鞏冠和石翔宇接連適時安打，從獅隊先發施子謙手中猛攻3分大局，一舉逆轉比分。

獅隊施子謙先發4局失3分，吞下敗投。（統一獅提供）

龍隊5局上被追回1分，劉基鴻6局下挺身而出，從王鏡銘手中敲3分打點全壘打，拉開比分，單場貢獻3安猛打賞，目前熱身賽打擊率高達4成44，猛灌5分打點，今年球季準備反彈出擊。

味全新球季擬用洋投伍鐸擔任終結者，昨在9局上登場，卻被蘇智傑敲出2分砲，最終以2分差驚險關門。蘇智傑本季熱身賽手感火燙到不行，總計13打數猛敲6安，外帶2轟跟申皓瑋並列最多，8分打點獨居聯盟第一。

團隊打擊率傲視聯盟

龍隊去年熱身賽戰績3勝3敗2和，今年累積4勝刷新最多勝場數，打出耳目一新的氣勢，目前在熱身賽團隊打擊率高達3成06，是唯一打擊率突破3成球隊，去年苦手的長打也有進步，總計3轟跟獅隊並列第2，僅次於富邦悍將的4轟。

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