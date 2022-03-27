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張育成夯滿貫 火力值0.462

2022/03/27 05:30

〔記者羅志朋／綜合報導〕張育成熱身賽打擊手感持續發燙，昨轟出滿貫砲，助守護者以10：2擊敗巨人，也為個人開季搶佔先發位置添籌碼。

守護者隊台將張育成（右）在熱身賽已累計8分打點。（美聯社）

熱身賽狀況絕佳 力拚開季先發

昨役張育成先發守三壘、打第3棒，前兩打席無建樹，第4局先敲安，第6局再從畢迪手中轟出右外野滿貫砲，熱身賽第2轟出爐，累計打擊率高達4成62，另有8分打點。

張育成去年球季一壘先發41場最多，二、三、游擊分別先發3、13、6場，扮演工具人角色；本季守護者三壘拉米瑞茲、游擊手羅沙里歐地位穩固，二壘金手套赫南德茲轉戰國民，戰力陷真空，也給春訓狀態絕佳的張育成好機會，他將與克萊門特競爭先發二壘位置，或與布萊德利共同分擔守一壘。

大谷翔平（產經新聞提供）

大谷挑戰傳奇 一棒、投開幕

此外，天使4月8日開季首戰將在主場迎戰太空人，天使教頭梅登昨宣布先發投手，毫無懸念由去年美聯MVP大谷翔平掛帥，並考慮讓大谷打第一棒，有機會成為大聯盟史上開幕戰以「一棒、先發投手」身分登場第一人。

大谷開幕戰擔任先發投手為日本第7人、亞洲第11人，2008年王建民效力洋基投開幕戰，成為台將第一人，2016年陳偉殷轉戰馬林魚首季也曾投開幕戰。若張育成順利進入開季名單，也可望在4月26日起隨隊作客天使4連戰，屆時有機會跟大谷對決。

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