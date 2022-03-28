PLG》辛巴雙30 打退班尼特

攻城獅辛巴（左）昨攻下30分、35籃板，率隊終結2連敗。（PLG提供）

攻城獅終止2連敗

〔記者林岳甫／高雄報導〕坐擁高度優勢的辛巴，昨在鳳山體育館成為地主高雄鋼鐵人的噩夢，繳出30分、35籃板超狂數據，率新竹街口攻城獅以107：96力退鋼鐵人，終結2連敗。

富邦勇士日前開除230公分的「馬爾他巨獸」德古拉，226公分的辛巴搶回PLG第一長人頭銜，昨他頻頻展現高度優勢，不顧和鋼鐵人班尼特的交情，不斷在禁區逞威，逼得班尼特6犯畢業。辛巴上半場抓20籃板，第四節則開啟得分模式單節14分進帳，完成生涯二度「雙30」帶隊贏球。

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另一洋將法獅被嚴加看管僅拿13分，攻城獅的本土球員崛起，狀元朱雲豪進帳生涯新高19分，高國豪斬獲15分，林宜輝挹注13分，陳堅恩11分入袋，6人得分雙位數更是本季最佳表現，揮別日前對鋼鐵人只靠辛巴、法獅撐場面，本土球員僅24分進帳的低迷。

攻城獅總教練林冠綸透露，辛巴、法獅能力太好，帶給本土球員太高的安定感，反而讓本土過於依賴兩人，「我們一直努力提升本土穩定性，很開心這場有做到，希望能繼續維持下去。」

朱雲豪半場掃16分

第一次打先發的朱雲豪，前次在鳳山體育館打得荒腔走板且得分掛蛋，昨克服緊張感於上半場狂掃16分，打出狀元身手。他希望自己不要是曇花一現，會持續提升個人能力及投籃穩定性，努力為球隊做出貢獻。

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