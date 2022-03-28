T1》布銳克曼19助攻 海神重振聲威

海神布銳克曼（右二）送出創聯盟新高的19助攻。 （T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕聯盟龍頭高雄海神昨迎戰墊底的台鋼獵鷹，當家中鋒庫薩斯繳出全隊最高27分，加上控球布銳克曼攻下16分、送出創下聯盟新高的19助攻，助隊以103：93獲勝。

刷新聯盟16助攻紀錄

海神前役不敵台啤英熊，昨天面對獵鷹重整旗鼓，團隊命中率達53.3%，庫薩斯繳出27分、霍爾挹注22分，布銳克曼發揮穿針引線的功力，全場19助攻，刷新他之前寫下的聯盟最高紀錄16助攻。

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30歲的布銳克曼不只能得分，還有絕佳傳球能力，助攻屢次寫下聯盟紀錄，他表示，刷新紀錄得歸功於隊友把球投進，但他也認為，逐漸熟悉隊友的進攻習慣，團隊化學效應比起開季已越來越好，「如果現階段我們的化學效應跟磨合達到8分，希望在季後賽時，能進步到9分、10分，往巔峰邁進。」

獵鷹洋將雷神昨攻下全隊最高26分、7抄截，「新台灣人」阿提諾雖拿下18分、14籃板，但罰球15投僅4中，相當慘澹。

獵鷹罰球命中率3成8

昨獵鷹團隊罰球命中率僅38.5%，讓總教練吳志偉賽後直呼，看到這數據讓他很「Shock」，「罰球命中率不到4成，這是我帶隊以來命中率最低的，總共失手16球就少了16分，但我們總共才輸10分。」他認為，球隊在進步當中，如何提高穩定性是接下來很重要的課題。

另一戰，台中太陽在洋將塔克狂砍6顆三分球、進帳33分帶領下，以98：93力退桃園雲豹，拿下3連勝。

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