MVP兩樣情》約基奇笑到最後 字母哥孤掌難鳴

公鹿亞德托昆波（右二）遭灰熊重兵防守。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕同獲年度MVP肯定，也都是本季熱門人選的約基奇、亞德托昆波，昨日出擊悲喜兩樣情。約基奇下半場命中率滿百，豪取35分、12籃板、8助攻，率金塊113：107擊敗雷霆；反觀「字母哥」雖砍30分、11籃板，卻難挽頹勢，公鹿衛冕軍102：127不敵地主灰熊，無緣3連勝。

金塊約基奇（左）率軍擊退來犯的雷霆。（今日美國）

丹佛高原主場力退來犯客軍，上季MVP約基奇當居首功，尤其易籃後6投6中、罰球6投全進，精準打擊火力賞給雷霆近12場的第11敗。儘管拚出蟬聯MVP氣勢，這名27歲塞爾維亞長人相當謙虛，認為控衛莫里斯最後1分鐘神來一抄，加上47.8秒三分球破網，才是獲勝關鍵，「他基本上為我們贏得比賽。」尤其當家控衛J.穆雷去年4月膝傷長期缺陣，所幸莫里斯適時補上，「我認為他整個賽季都打得非常好，我真的很喜歡有他加入。」

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金塊主帥馬龍支持約基奇說法，直指莫里斯最後關頭攻守演出，足以左右戰局，「事情因此發生巨大轉變。」金塊戰績44勝31負排第6，1場勝差領先緊追在後的灰狼，暫時避免跌至西部季後賽附加賽。

熱火4連敗 送七六人登頂

前役缺席的亞德托昆波歸隊，面對少了當家球星莫蘭特的灰熊卻踢到鐵板，尤其隊友支援不力，「字母哥」孤掌難鳴，公鹿也錯失坐上東岸龍頭機會。至於驚傳將帥失和的熱火，家中95：110不敵杜蘭特、厄文雙星護航的籃網，苦吞4連敗，西線無戰事的七六人順勢登頂東霸天，當家中鋒恩比德MVP呼聲高漲。

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