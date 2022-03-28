第6隊教練團有譜 傳劉東洋將出任領隊

中職新球季週六開打，各隊球星邀球迷相挺。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋、黃照敦／台北報導〕中職33年週六開火，昨數百名熱情球迷無畏台北低溫風雨，齊聚新光三越站前店廣場，以行動「鬥陣相挺」中職開季宣傳活動，熱切倒數新球季到來。而現場媒體最關切的則是今年還不能共襄盛舉的第6隊台鋼雄鷹，到底組軍進度為何？根據本報掌握，台鋼雄鷹首任領隊（ＧＭ）可能由中職聯盟宣推部主任劉東洋出任，由他全權物色總教練人選，最快本週就會對外公布。

中職第6隊組軍進度各界關注，據指出現任聯盟宣推部主任劉東洋（右1）可能接掌雄鷹領隊，劉東洋和洪一中（右2）也熟識。（資料照）

中職週六開打 先禮後兵

中職會長蔡其昌昨天表示，最近台鋼雄鷹就會把營運計劃書送到聯盟，如果計劃書不夠周全之處，聯盟會從旁協助，趕快完成，5隊會以最快時間召開常務理事會，審核通過台鋼加盟計畫，按照原先報告計畫，4月敲定營運計劃書，5月走完加盟程序，屆時會舉辦加盟儀式，再進入季中選秀。蔡其昌也透露，台鋼會先就領隊、總教練先行宣布，這段時間台鋼非常積極尋找總教練和領隊，應該是有人選了。

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據悉，台鋼企業尊重專業，由於缺乏棒壇淵源，透過聯盟協助，由劉東洋出任首位球團專業經理人，機會大增，期望他引薦合適總教練和組成教練團，開啟邁入中職的第一步。

雄鷹教頭人選 洪一中有機會

45歲的劉東洋留學日本，是標準的阪神虎迷，2006年返台就加入中職聯盟，一路從職棒雜誌編輯、隨隊記者、國際部組長到宣推部主任，長期都在中職圈內，據了解，台鋼集團對他的印象是：「日文不錯，人斯斯文文。」

劉東洋首要任務則是物色合適總教練人選，之前傳出的洪一中等人也都和他熟識，且有合作經驗，預料出線機會頗高。

記者昨晚電話求證劉東洋後，他僅表示，自己還在聯盟服務，沒有這件事。

蔡其昌打強心針 「舒服」悍將

近兩年受疫情影響，中職未舉辦開季宣傳活動，今年復辦，台上各隊出席球星呂彥青、林靖凱、陳晨威、高國輝和郭天信一字排開暢談期許，蔡其昌也點名今年五隊奪冠準備，其中他特別大讚進軍職棒5年從未拿過季冠軍的富邦悍將，今年大改組後，有機會挺進總冠軍戰，台下悍將球迷急忙大喊：「會長，不要舒服我們！」。

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