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郭天信調薪150% 贏過新人王

2022/03/28 05:30

味全龍郭天信月薪調到25萬元，調幅150%，比下曾峻岳。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「很滿意!」味全龍21歲小將郭天信去年拿下外野金手套和最佳九人兩大獎，新球季簽1年合約，月薪從10萬升至25萬，漲幅150%優於富邦悍將新人王曾峻岳的114%(7萬升至15萬)，讓「天哥」非常滿意。

月薪漲至25萬 十分滿意

郭天信強調，一開始就沒想談複數年合約，畢竟首年打一軍賽，想再拚好成績，也許未來有機會拿到更棒的合約，進職棒目標是打久一點，把自己練得更精壯，重點是不要受傷。

郭天信在南英商工時期受多隊美職球探關注，最終未能旅美發展，他透露，高中時很想挑戰美職，因高三趕不上國際球員登錄期限無法成行，升上文化大學就沒有球探追蹤，決定挑戰中職，「沒能出去確實曾感到遺憾，但現在覺得還好，這都是註定好的。」

看淡無緣旅外 註定好的

去年郭天信出賽112場，406打數敲125安，打擊率3成08，另有5轟、36分打點、22盜；今年公辦熱身賽打擊率2成14。

去年攻守表現亮眼，人氣直線上升，今年勢必受各家投手「關照」，郭天信坦言有壓力，但不能當作熱身賽打不好的藉口，狀況還在調整，至少目前是往好的方想走。郭天信去年在角逐年度新人王不敵曾峻岳，如今從實質加薪15萬和調幅都比下曾峻岳，也看出龍隊有意塑造他為看板球星的意圖。

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