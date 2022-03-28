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臨時取消先發投球 大谷轟出驚奇

2022/03/28 05:30

大谷翔平以指定打擊上場，轟出首局首打席首球全壘打，天使隊12：3大勝白襪隊。 （今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕大谷翔平昨天臨時取消熱身賽對白襪隊的先發投球，天使隊強調大谷沒有受傷，仍將如期在4月8日（台灣時間、以下同）擔任開幕戰先發。大谷隨後以指定打擊上場，轟出首局首打席首球全壘打，天使隊12：3大勝白襪隊。

天使隊總教練梅登表示，大谷這兩天會練投，週五投球季開打前的最後1場熱身賽，這只是按照大谷自己想要的方式去調整，他喜歡這樣做，而教練團百分之百支持，真的就只是這樣。

大谷表示：「知道要擔任開幕戰先發時就決定更改熱身賽的投球日期，多休幾天而不要投一休四多投1場，會投live BP或牛棚來做調整，我對於目前的運作方式以及他們讓我自己負責工作量感到很滿意。」

梅登表示，大谷在大聯盟球員中是獨一無二的，不僅全隊沒有人做和他一樣的事情，整個職棒界都沒有，沒有使用說明書，也沒有前例可循，所以要學習傾聽他的話，他有自己的進度和計劃來準備，教練不會去甘擾他，這套方式去年運作得很好，所以今年會繼續。

大谷最近有兩個好消息，除了被任命為開幕戰先發投手，大聯盟也通過「大谷規則」，允許先發投手在換投後可以留在場上擔任指定打擊，大谷表示，之前就有聽到傳聞，現在確定了，對他個人和球隊都是非常重大的消息。

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