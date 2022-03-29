3月「龍」捲風 還沒開封2洋砲

味全龍新洋砲鈦龍今可望開箱，有機會對上富邦霸帝士。 （記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／斗六報導〕味全龍還沒有端出2名洋砲，各項打擊數據都在熱身賽名列前茅，今晚對富邦悍將可望推出首門大砲鈦龍，龍隊在休季補強傳奇強打「大師兄」林智勝，這位新洋砲也很有感。

林智勝在公辦熱身賽打4場，13打數猛敲5支安打，打擊率高達3成85。（資料照）

鈦龍今可望對決霸帝士

富邦悍將、中信兄弟和統一獅新洋砲已在熱身賽亮相，味全龍昨天原本要開箱鈦龍，卻遇雨延賽，今有機會跟富邦霸帝士同場對決，這位曾在大西洋聯盟奪下全壘打王兼年度MVP的打者表示，自己已向林智勝諮詢過一堆問題。

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鈦龍表示，去年還在日本時，他會觀看味全下半季的比賽，觀察到年輕人的成長，「有智勝這種傳奇球星的加入，年輕球員在休息室就能貼身學習，對今年球季會有很明顯的幫助。」

滿血林智勝 打擊率3成85

林智勝在公辦熱身賽打4場，13打數猛敲5支安打，打擊率高達3成85；拿莫．伊漾也是鈦龍的關注焦點，「他打球很美式，動作很像阿庫尼亞（勇士隊球星）。」

打教長打革命收成效

味全在熱身賽團隊打擊率全聯盟最高，累積3轟、長打率0.403都排第2，外籍打擊教練克拉克在春訓帶來的「長打革命」帶來成效。鈦龍也認為，克拉克是講求棒球傳統的教練，不單純是數據派，且很重視練習的完整性，「他一直給我很有挑戰的菜單，我喜歡跟他互動的模式。」

鈦龍藉由伍鐸推薦來到龍隊，他跟這位在台灣迎接第8季的老將有相同使命感，「我想把所學貢獻在球隊，幫助年輕選手調整。」

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