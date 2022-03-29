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近身應援 胡智為老婆加入UniGirls

2022/03/29 05:30

統一獅UniGirls加入新成員姍姍（左起）、艾璐、一七，其中艾璐正是胡智為的老婆。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅啦啦隊UniGirls昨公布新隊服和3位新成員，前樂天啦啦隊成員艾璐，如今夫唱婦隨和丈夫胡智為同隊，另兩位成員則是PLG新竹攻城獅「慕獅女孩」姍姍、一七。

統一獅胡智為。（資料照）

本名李亞璇的艾璐，出身棒球世家，父親是陽明高中教頭李杜宏、哥哥是前日職球員李杜軒，她已和胡智為登記結婚，預計明年初辦婚禮。

去年離開樂天，艾璐因緣際會有機會加入UG。她說：「有先問過先生，他知道我其實很想再跳舞，因此也百分百支持。以前就想過若能跟哥哥同隊很棒，如今也跟家人同隊，感謝統一獅給予機會。」

艾璐說，球迷對胡智為的印象可能是場上霸氣的樣子，但他在場下人真的很好。她還透露，胡智為曾透過她詢問李杜宏投球上的意見，李杜宏也會請他提供教導青棒投手的建議。

艾璐高中曾赴日念書，熟悉日文的她，曾在桃猿YOKOSO活動擔任球場日文播報。

對姍姍、一七來說，表演舞台轉換到棒球場則是挑戰。姍姍說，最有印象的獅隊選手是2017年U18國手李丞齡；一七則對蘇智傑的應援曲最有印象。

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