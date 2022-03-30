摸索獅洋砲 兄弟公測豐收

獅隊洋砲羅薩（右）敲出來台首轟 。（記者李惠洲攝）

兄弟鄭凱文昨在熱身賽先發3局失3分。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅大咖洋砲羅薩昨敲出來台首發全壘打，打滿整場比賽，公辦熱身賽長打率高達0.583；中信兄弟福來喜不遑多讓，前天隊內賽敲首轟，昨先發蹲捕也敲雙安，助隊以4：3力退獅隊，兩名洋砲都熱機完畢，準備在4月2日開幕戰相互廝殺。

羅薩第一轟出爐 長打率0.583

羅薩曾效力阪神虎，昨對上同樣阪神出身的先發投手鄭凱文，首打席在2好1壞相中內角高球，一棒掃出左外野全壘打牆，初嚐帶領獅隊休息室跳舞滋味。即便敲來台首轟，羅薩說，力量和節奏有抓到，但揮棒上仍有需要改進的地方。

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兄弟洋砲福來喜不只蹲滿全場，熱身賽首安也出爐。

（記者李惠洲攝）

羅薩自知仍在適應台灣投手節奏，3局下，鄭凱文一改投球策略，連4球祭出外角變化球，羅薩揮空3顆，苦吞三振，對決過程中，中信測試意味濃厚，連「大餅」總教練林岳平也感受得到。

餅總指出，中信對羅薩的首打席，看起來像在測試內角高球的揮擊是否會來不及，「打全壘打後，對方投手全投變化球，感覺特定再為羅薩測試。」

中信在公辦熱身賽對決羅薩2次，包括李振昌、鄭凱文都用外角變化球三振他，餅總不諱言，「他的缺點，今天這場也滿明顯的。」話鋒一轉，「相信羅薩很快會了解這個聯盟的生態，打出他的優點，等到正式比賽開打，看他有什麼反應與應對。」

羅薩也指出，「不能說100%準備好，每天都要去學習如何讓自己變得更好，不能自滿，要有往上爬的企圖心。」

開幕前哨戰 福來喜不遜色

中信洋砲福來喜昨也棒打獅隊先發古林睿煬，敲公辦熱身賽首安，單場雙安外帶1次四壞，還有1分打點，前天在隊內賽也敲首轟，餅總認為，「他們這種等級的打者，不用懷疑他們的能力，看誰適應比較快，打出信心就大爆發了。」

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