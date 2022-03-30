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大勢成功模式 餅總押寶劉予承

2022/03/30 05:30

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅20歲火球男劉予承在熱身賽「毫髮無傷」，繳出宰制力十足的成績單，一軍初登板就要叩關佈局投手角色，總教練林岳平以日職巨人菜鳥守護神大勢為例，不想用年輕、無經驗的框架去限制大物潛能。

劉予承在公辦熱身賽宰制力十足。（記者李惠洲攝）

劉予承在公辦熱身賽出賽2場，投2.1局猛飆5次三振，總計7上7下，還沒有打者能從他手中上壘。他自評，「表現還算滿意，比我自己預期還要好，不過在控球部分，偶爾還是比較偏差。」

年僅20歲的劉予承，等同是高中畢業2年多，如今一軍初登板可能以佈局投手身份亮相，餅總完全不擔心，「給他重責大任，比較有好的影響。重點是他的能力，在這個位置上能不能發揮。」

大勢（產經新聞提供）

餅總以今年讀賣巨人當紅菜鳥大勢為例，一軍生涯初登板就在開幕戰奪下救援成功。這位深諳「後援心理學」的教頭，認為劉予承很樂意接受佈局投手的角色。

劉予承還不知道新球季定位，但也有請教過劉軒荅等佈局投手，得出一個結論：「不要把自己投倒。」他指出，教練有提點過，不要浪費太多球數在打者身上。

依循去年曾峻岳的新人王之路邁進，劉予承卻不敢多想達到這位同屆火球男的成就，「講這個太早，先過半季再說。我沒設定獎項，以球隊為主，教練讓我上場就全力以赴。」

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