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王維中3局被KO 味全止4連勝

2022/03/30 05:30

味全先發投手王維中（中）2局下遭強襲球擊中。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將新洋砲霸帝士的熱身賽首轟，就是致勝全壘打，帶領球隊以6：5擊敗味全龍，讓味全吞下公辦熱身賽首敗，4連勝終止。

悍將洋砲霸帝士熱身賽首轟出爐，也終止味全4連勝。
（記者廖耀東攝）

悍將霸帝士首轟致勝

霸帝士自辦熱身賽每一場都擊出2支安打，打擊率高達0.600，但是公辦熱身賽前8打數無安打，被三振3次，還擊出1支雙殺打，昨天終於重現打擊火力，第1局就擊出首安，並跑回1分。

富邦最多曾領先5分，7局上味全追平比數為5：5，下半局霸帝士立刻挺身而出，2出局後從陳冠偉手中轟出陽春砲，就以6：5領先至終場。

味全王維中在公辦熱身賽初登板，他之前自辦熱身賽調整狀況不佳，昨天仍然沒有起色，先發3局共被擊出7支安打失5分，包括范國宸的2分全壘打。

富邦陳鴻文先發4.1局，雖然被擊出偏多的6支安打，直到第5局才被劉基鴻全壘打攻下2分。富邦新洋投艾思凱則是控球大暴走，中繼1.2局投出4次四壞球、1次觸身球，只被擊出1支安打就失3分，熱身賽2次登板表現都不理想，防禦率高達20.25。

味全新洋砲鈦龍首次在熱身賽上場，2打數擊出1支內野安打。

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