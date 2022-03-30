CPBLTV換平台 愚人節上架

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟CPBLTV轉換平台，自4月1日起在Hami Video上架，訂購單隊每月費用77元比照各隊官方Twitch，另提供五隊全包每月277元全賽事優惠方案，不僅繼續提供海外收視服務讓海外球迷也能收看，附加服務也與Twitch不同。

CPBLTV新球季推出五隊全包每月277元的全賽事優惠方案。（資料照）

球迷如需訂閱新版CPBLTV，只要下載Hami Video App，使用行動門號登入後，再選擇收視方案，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能收看，並提供賽事回看、完整VOD、直播聊天室等服務。

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中職現有5隊都有官方Twitch頻道，僅富邦悍將今年免費收看，其他4隊都要付費，每月收費與CPBLTV相同都是77元，各隊另有不同配套的優惠方案，並提供聊天室貼圖、直播影音節目等服務，球迷也能透過「抖內」功能進行互動。

除了OTT付費平台，各隊仍維持有線電視的傳統收看管道，富邦悍將由MOMOTV轉播，中信兄弟由緯來體育台轉播，樂天桃猿、味全龍由Eleven Sports轉播，統一獅由Eleven Sports、MOMOTV平分轉播場次。

CPBLTV自2014年正式營運，訂閱1年1399元可觀看一、二軍所有賽事（不含季後賽），今年受到中信兄弟收回網路平台轉播權的影響於23日先行下架，重新整合為CPBLTV 2.0與中華電信合作併入Hami平台，趕在4月2日球季開打前重新上架。

華視第2年轉播美職賽事，陣容一字排開，主播陳亞理（左起）、錢定遠與球評潘忠韋、王雲慶、耿伯軒。（記者徐正揚攝）

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