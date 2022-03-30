晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

CPBLTV換平台 愚人節上架

2022/03/30 05:30

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟CPBLTV轉換平台，自4月1日起在Hami Video上架，訂購單隊每月費用77元比照各隊官方Twitch，另提供五隊全包每月277元全賽事優惠方案，不僅繼續提供海外收視服務讓海外球迷也能收看，附加服務也與Twitch不同。

CPBLTV新球季推出五隊全包每月277元的全賽事優惠方案。（資料照）

球迷如需訂閱新版CPBLTV，只要下載Hami Video App，使用行動門號登入後，再選擇收視方案，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能收看，並提供賽事回看、完整VOD、直播聊天室等服務。

中職現有5隊都有官方Twitch頻道，僅富邦悍將今年免費收看，其他4隊都要付費，每月收費與CPBLTV相同都是77元，各隊另有不同配套的優惠方案，並提供聊天室貼圖、直播影音節目等服務，球迷也能透過「抖內」功能進行互動。

除了OTT付費平台，各隊仍維持有線電視的傳統收看管道，富邦悍將由MOMOTV轉播，中信兄弟由緯來體育台轉播，樂天桃猿、味全龍由Eleven Sports轉播，統一獅由Eleven Sports、MOMOTV平分轉播場次。

CPBLTV自2014年正式營運，訂閱1年1399元可觀看一、二軍所有賽事（不含季後賽），今年受到中信兄弟收回網路平台轉播權的影響於23日先行下架，重新整合為CPBLTV 2.0與中華電信合作併入Hami平台，趕在4月2日球季開打前重新上架。

華視第2年轉播美職賽事，陣容一字排開，主播陳亞理（左起）、錢定遠與球評潘忠韋、王雲慶、耿伯軒。（記者徐正揚攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。