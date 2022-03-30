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自由日日shoot》球員怕沒球打 「被交易」照單全收

2022/03/30 05:30

台鋼獵鷹總經理錢韋成強調，爭取呂濟而（見圖，資料照）加盟主要是時機與機會，加上雙方球團達成共識。

記者林岳甫專題報導

職業運動在商言商，若國內籃壇能建立完善的球員交易制度，並保障球員權益，對職籃整體發展絕對是加分。

兩大職籃薪資多不透明

目前國內球員轉隊仍以簽下無合約的自由球員為主，近年交易次數不多，畢竟僅PLG新竹攻城獅公開球員薪水，其他PLG、T1球隊薪資都不透明，加上交易機制不成熟，每筆交易案，球員的薪水、合約都讓外界像霧裡看花。

被轉隊通常高層已喬好

曾被徵詢被交易意願的球員私下透露，母隊要求球員轉至他隊發展，基本上是球團高層已達成協議，屬你情我願，而新東家上會接手原本合約，「我覺得球員會看新球隊的組織結構與發展空間，但轉隊很看運氣，或許有人獲得更好發展，也有可能水土不服。」

一位不具名球員則認為，若轉隊後維持和母隊相同待遇，並獲得更多發揮空間，一般都會尊重原球團安排，畢竟有球打才是最重要的，「應該沒人想每場比賽都坐板凳吧？」

T1台鋼獵鷹去年成軍倉促，後場缺少能穩定軍心的控球，因此決定向中信特攻爭取呂濟而，畢竟他的經驗、能力足以勝任。獵鷹總經理錢韋成強調，爭取呂濟而加盟主要是時機與機會，加上雙方球團達成共識，「特攻有餘裕讓球員轉隊，我們則需要像濟而這樣的即戰力，強化球隊本土陣容。」

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