台鋼挑主帥 洪總已2好3壞

〔記者羅志朋／新聞分析〕中職第6隊台鋼雄鷹昨宣布球團領隊暨總經理，由前聯盟宣推部主任劉東洋出任，走馬上任後第一課就是能否覓得合適的總教練人選，劉東洋強調，「目前還在物色徵選中。」

中職第6隊台鋼雄鷹積極布局球團陣容，洪一中、陳瑞振（見圖）與林振賢都是總教練口袋人選。（資料照）

中職第6隊台鋼雄鷹積極布局球團陣容，洪一中、陳瑞振與林振賢（見圖）都是總教練口袋人選。（資料照）

中職第6隊台鋼雄鷹積極布局球團陣容，洪一中（見圖）、陳瑞振與林振賢都是總教練口袋人選。（資料照）

陳瑞振、林振賢也浮上檯面

台鋼總教練遲遲未定，關鍵在於背後多方角力不斷，據了解，新教頭人選至少有6人，浮上檯面就包括前富邦悍將二軍首席教練陳瑞振、前樂天桃猿首席教練林振賢、現任富邦悍將顧問洪一中。

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總教練決定球隊建軍走向和球風，台鋼從無到有，起手式非常關鍵，特別是創隊教頭有如球隊燈塔，足以影響不少球員是否投入選秀的意向；更重要的是，雄鷹擁有連續兩年的狀元籤，希望首任教頭出馬，能對大咖旅外球星或是年輕潛力股產生關鍵的磁吸效用。

新領隊強調 教頭首重溝通年輕選手

劉東洋新官上任，勢必會接收不少推薦名單，也是另類的人情包袱和壓力，台鋼若要有耳目一新的教練團，打響第一砲，就必須盡可能排除。

劉東洋強調，總教練人選年紀、資歷不設限，初期球隊90%都是年輕球員，能否與選手溝通很重要。

3年前味全龍重返中職，向聯盟遞交經營計劃書前，率先公布領隊吳德威和總教練葉君璋；至於2010年韓職NC恐龍審核通過後，隔年4月先成立球探體系，再投入季中選秀，8月31日才宣布由北京奧運金牌教頭金卿文出任總教練。

台鋼組隊之路和NC恐龍類似，劉東洋表示，接下來最重要的是7月季中選秀，球團先成立球探部門，選秀前會決定總教練，也計畫舉辦測試會，「球員選材除了技術水平，品德和職業棒球觀念也很重要。」

台鋼集團備妥10億糧草，卻未從企業拔擢人才領軍，而轉向聯盟借將，在職棒圈15載的劉東洋，經歷不少易主或新加盟球隊建軍過程，個性沉穩的他因此被蔡其昌會長賦予協助新夥伴成軍重責大任，劉東洋也從聯盟幕僚角色搖身變為新球隊實務的操盤手，萬事起頭難，考驗才正要開始。

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