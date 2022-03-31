北海道火腿經驗 劉東洋的台鋼野心

劉東洋出任台鋼雄鷹領隊。（台鋼提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕人如其名！曾留學東洋的劉東洋，出任台鋼雄鷹領隊暨總經理，成為中職第6隊未來最重要的操盤手。劉東洋日本大阪關西大學新聞研究所畢業，曾任《職棒雜誌》主編、中職聯盟國際組組長，聯盟宣推部主任，他是資深阪神虎迷，對日本職棒研究頗深，過去也是聯盟國際交流的重要角色。

45歲的劉東洋是新竹客家人，長期在台北工作，他坦言，台鋼主場在高雄，對這座城市感到陌生且遠離家鄉，一開始受徵詢確實陷入長考，但他2006年剛進職棒圈有6隊，如今又重回6隊規模，基於這份使命感，即使自知第6隊從無到有，建軍過程會很辛苦，仍欣然接受挑戰。

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日本火腿成功耕耘北海道市場，職棒人口8成都是火腿球迷。

（取自火腿推特）

過去La new熊、義大犀牛在澄清湖球場經營備感艱辛，如今台鋼進駐面臨同樣問題，借鏡日職經驗，劉東洋指出，過去火腿和巨人共同經營東京巨蛋，後來火腿北遷北海道耕耘沒人看好，畢竟北海道8成是巨人球迷，結果經營得有聲有色，「現在北海道8成都是火腿球迷，一定有不少東西值得我們參考學習。」

創隊領隊使命 深耕屬地高雄

劉東洋表示，球團接下來將加強和高雄市府合作，強化屬地主義，也向各球團請益，特別是味全龍，畢竟味全建構新球隊最富經驗，會找時間拜訪。

劉東洋檔案

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