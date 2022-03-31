晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

北海道火腿經驗 劉東洋的台鋼野心

2022/03/31 05:30

劉東洋出任台鋼雄鷹領隊。（台鋼提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕人如其名！曾留學東洋的劉東洋，出任台鋼雄鷹領隊暨總經理，成為中職第6隊未來最重要的操盤手。劉東洋日本大阪關西大學新聞研究所畢業，曾任《職棒雜誌》主編、中職聯盟國際組組長，聯盟宣推部主任，他是資深阪神虎迷，對日本職棒研究頗深，過去也是聯盟國際交流的重要角色。

45歲的劉東洋是新竹客家人，長期在台北工作，他坦言，台鋼主場在高雄，對這座城市感到陌生且遠離家鄉，一開始受徵詢確實陷入長考，但他2006年剛進職棒圈有6隊，如今又重回6隊規模，基於這份使命感，即使自知第6隊從無到有，建軍過程會很辛苦，仍欣然接受挑戰。

日本火腿成功耕耘北海道市場，職棒人口8成都是火腿球迷。
（取自火腿推特）

過去La new熊、義大犀牛在澄清湖球場經營備感艱辛，如今台鋼進駐面臨同樣問題，借鏡日職經驗，劉東洋指出，過去火腿和巨人共同經營東京巨蛋，後來火腿北遷北海道耕耘沒人看好，畢竟北海道8成是巨人球迷，結果經營得有聲有色，「現在北海道8成都是火腿球迷，一定有不少東西值得我們參考學習。」

創隊領隊使命 深耕屬地高雄

劉東洋表示，球團接下來將加強和高雄市府合作，強化屬地主義，也向各球團請益，特別是味全龍，畢竟味全建構新球隊最富經驗，會找時間拜訪。

劉東洋檔案

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。