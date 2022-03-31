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台將一日「乒」下雙銀 林鄭配今爭金

2022/03/31 05:30

WTT球星挑戰賽杜哈站，林昀儒（左）／廖振珽在男雙賽事一路打進決賽，和德國組合鏖戰5局才落敗，拿下亞軍。（資料照）

林昀儒一日4戰 男雙亞軍

鄭怡靜（左）／李昱諄在女雙決賽輸球，同樣也獲第2。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男、女雙打組合昨在WTT球星挑戰賽杜哈站皆殺進決賽，林昀儒／廖振珽和世界排名第5的德國組合邱黨／杜達鏖戰5局後以2：3屈居亞軍；首度合拍的鄭怡靜／李昱諄則在女雙決賽以0：3不敵日本「美少女組合」木原美悠／長崎美柚，同樣拿下第2。

林昀儒／廖振珽在2018年瑞典公開賽贏下合作首冠，隔年的阿曼公開賽再次掄元，但兩人後來有一段時間未合作，世界排名滑落到第44。不過，這週林廖配一路從資格賽殺進決賽，昨在決賽和德國組合鏖戰5局才落敗，也打出信心。

昨天一日4戰的林昀儒，除了在男雙4強和決賽登場，他在單打8強戰以1：3不敵世界排名47的南韓好手林鐘勳，無緣4強。

林鄭配混雙殺進決賽

混雙方面，林昀儒和奧運銅牌搭檔鄭怡靜在4強戰以直落三收拾羅馬尼亞伊歐內斯庫／史佐克絲，搶下決賽門票，接下來將和世界排名第3的法國組合萊貝松／袁嘉楠爭冠，林鄭配可望連兩週登頂。

女雙不敵日本 鄭李配第2

女雙部分，鄭怡靜和李昱諄這次也從資格賽一路殺進四強，昨先以直落三解決印度組合芭塔拉／卡瑪絲挺進決賽，但決賽碰上前一週剛拿冠軍的日本組合木原美悠／長崎美柚，讓鄭李配陷入苦戰，最終屈居亞軍。

此外，世界排名27的陳思羽昨在女單8強戰碰上排名56的中國女將張瑞。雖然陳思羽以9：11丟掉首局，但她很快調整好節奏，一連3局皆以11：4勝出，也摘下4強門票。

陳思羽接下來將和日本17歲小將木原美悠爭奪決賽門票，昨天陳思羽的女雙4強戰就是敗給木原美悠／長崎美柚，期盼能在女單甜蜜復仇。

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