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中信特攻後場華麗 教頭甜蜜負荷

2022/03/31 05:30

林韋翰正式加盟中信特攻，穿上紀念父親的16號球衣。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅外好手林韋翰正式加入中信特攻，讓原本後場人才濟濟的特攻，陣容又更加華麗，這也成為主帥李逸驊的「甜蜜負荷」。李逸驊認為，現階段需要時間磨合，他也要思考什麼組合能打出最好的化學效應。

除了新加入的林韋翰，特攻後衛群還有林秉聖、魏嘉豪、阿巴西、老將李學林以及亞洲外援夏樂等人，李逸驊認為，多了林韋翰後，可望讓球隊的速度更快，未來會放上雙衛甚至三衛的陣容，讓節奏和速度更好。

林韋翰已開始練球，李逸驊對他的表現給予肯定，「他有很多不可思議的傳球，現在還要調整球隊戰術，讓他能更快與其他人磨合。」李逸驊也指名會讓林韋翰先發，但林韋翰並不太在意，他說：「其實我在CBA替補出賽居多，身為控衛重點是要幫助球隊，不是讓隊友配合我。」

後衛之一的林秉聖透露，林韋翰很樂於和大家分享經驗，也想多跟他學習，他開玩笑說：「本來以為學長很酷帥高冷，但他其實人很好也很熱情。」面對學長加入後的競爭，林秉聖認為，有競爭才會進步，良性競爭對球隊是好事。

同樣和林韋翰來自輔仁大學的魏嘉豪，對於學長並不陌生，他表示，林韋翰在場上穩定性很高，速度快但能把節奏掌控得很好，也希望一起幫助球隊打出競爭力。

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