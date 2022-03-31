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P.喬治回歸秀 快艇演25分大逆轉

2022/03/31 05:30

P.喬治（右）肘傷休兵3個月，復出首戰就轟34分，助快艇大逆轉擊敗爵士。 （今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕暌違多時的P.喬治昨強勢回歸，杜蘭特「死神跳投」也火力全開，兩大球星各自率快艇、籃網在主場奏捷，時值季後賽前關鍵時刻，力穩西岸、東部8強席次。

P.喬治復出 首戰飆34分

受「黑曼巴」精神激勵，肘傷休兵3個月、缺席43役的喬治，復出首戰就狂轟兩隊最高34分，另有6助攻、4抄截，助快艇克服25分落後，121：115大逆轉強敵爵士，PG則歸功於傳奇球星布萊恩帶來的啟發。執著好勝如科比，歷經左腳跟腱斷裂東山再起，「戰神」形象深植人心，儘管2020年初因直升機撞山意外身亡，各界迄今緬懷，後輩球星更深受影響，同為洛城球隊打拚的PG也不例外，直言偶像浴火重生，帶給自己無比信心，「布萊恩曾在重傷後，努力重返賽場，這正是我積極回歸的動力，讓我保持樂觀。」

喬治證明身手依舊，快艇也成為聯盟近25年來，首支單季4場落後24分都能大逆轉的神奇球隊，總帥泰隆魯對PG讚不絕口，「他看起來棒極了，沒想到表現這麼好。喬治帶來許多幫助，也提升球隊士氣。」

KD砍41分 籃網辛苦「拔塞」

同為季後賽打拚的籃網，面對東部倒數第2的活塞，意外陷入苦戰，杜蘭特豪取41分，力壓追平生涯單場新高34分的狀元坎寧安，終以130：123出線。」KD強調，雖然活塞戰績不好，仍會帶來壓力。

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