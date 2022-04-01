專訪TW林子偉》美職緊急加戲 「我28歲還年輕」

林子偉戴著繡有「I’M TW」字樣的特製球帽。（記者林正堃攝）

大都會台將林子偉接受本報專訪，最愛黏著他的女兒Cecile撒嬌入鏡。（記者林正堃攝）

■記者倪婉君／專訪

戴著「I’M TW」特製球帽，旅美好手林子偉攜妻女到美國在台協會辦完簽證，準備下週搭上第11個球季的赴美班機，他露出燦爛笑容說道：「TW是我名字縮寫，也跟台灣的英文縮寫一樣，之前在美國戴這頂帽子時，還有人誤會是高球名將（Tiger Woods）咧！」

10年心境轉 真的想待久一點

林子偉在3月中確定和大都會簽下小聯盟合約後，除了放下心中大石頭，更一掃等待合約的煎熬，不但受訪時可以輕鬆分享趣事，也大方講述這兩年相繼遭紅襪、雙城釋出的心路歷程，最後更堅定地說：「我真的想在美職待久一點，如何能夠更久，是我的目標和期望。」

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林子偉信仰虔誠，支撐他走過旅美低潮期。（記者林正堃攝）

林子偉10年前以205萬美元的台灣史上第2高簽約金加盟紅襪，當時才18歲，如今已是有個4歲女兒黏在身旁的穩重老爸，他表示當年去美國的心情是覺得很新鮮，因為要去不同的領域挑戰，「現在是覺得我要怎麼去維持穩定，才能一直在美職發展，是不同的壓力。」

坦白說低潮 被紅襪釋出難熬

曾在紅襪掀起「子海嘯」，林子偉前年季後先遭這支待了9年的球隊釋出，去年轉隊雙城又在5月面臨生涯最大傷痛來襲。「前年是我自己的問題，當時因為疫情封館3個月，經紀人Tim原本幫我找好訓練場所，但我怕染疫不想出門，就婉拒對方好意。」但在家訓練的結果，就反應在球場上，林子偉說：「成績一直打不上來，直到球隊把我釋出，心裡真的有點受傷，但還是很感謝紅襪一路栽培。」

林子偉有女萬事足。（記者林正堃攝）

求生存瞞傷 代價半年黑暗期

轉披雙城球衣後，林子偉原本認為很有機會拚回大聯盟，但就是因為太想拚，他坦言在4月24日升大聯盟之前，身體就有些不適，「我在3A比賽時側腹肌就不舒服，等到上了大聯盟再下來後，我還是什麼都沒講，就一直拚。」結果5月底比賽打完6個打數的隔天，林子偉才跟防護員回報狀況嚴重，試打2、3顆球就打不下去，「真的太痛，連呼吸都不舒服。」

就這樣從5月底檢查出側腹肌三級撕裂傷，到12月才開始揮棒，林子偉去年只在大聯盟留下1場出賽、小聯盟7場出賽紀錄，大半年都在復健，「受傷心情很複雜，情緒高低起伏很大，沒事也會對小孩亂發脾氣。」後來妻子朱凱莉陪他讀聖經，自己也聽一些講道，心情才慢慢平復，「未來還很長，我幹嘛只在乎這半年，就好好做復健，一切聽從主的安排。」

林子偉在家人陪伴下，即將展開旅美第11個球季。（記者林正堃攝）

林子偉（中）很感謝經紀人Tim（右一），以及在紅襪時期對他照顧有加的「Home爸」 。（悍創提供）

妻子挺留美 經紀人成功操盤

復健也有了成果，林子偉今年隨獅隊練球已展現昔日身手，更在悍創運動經紀努力下找到新東家，「很感謝經紀公司，我一直相信他們一定會生出一支球隊來。」其實林子偉原本也不排斥墨西哥和獨立聯盟，「只要能夠有機會再打回美職系統，我都願意。」

從2012年旅美以來，林子偉早已習慣美式步調，跟妻子的想法也一致都是留在美國，因此對於外界呼喚他回台發展的聲音，他當然有聽到，但認為言之過早，「我覺得28歲在美國還算年輕、還有機會，一路走來很不簡單，我還沒有到想放棄的念頭。」

「我也很期待自己能打到什麼程度！」儘管今年是林子偉旅美後最晚出發的一年，但他的期待感不減反增，「我不想設任何期限，能夠繼續就繼續。」

林子偉復健有成，今年隨獅隊練球，已展現昔日身手。

（資料照）

【挖寶胡金龍兩月 節奏兩字訣】

繼胡金龍後，林子偉成為大都會隊史第2位台灣球員，他今年隨統一獅練球還意外和金龍賢拜先當了兩個月「隊友」，更對「胡式節奏論」佩服不已。

「我覺得他的想法很直接，又很到位，他跟我說，打擊時不要想著身體上的東西，想著節奏就好。」對於大自己10歲的金龍賢拜，林子偉時常向他請教打擊上的東西，也挖寶到這套「節奏論」，「他說不管做什麼，打棒球都是節奏，就想著節奏要對到，其他手部運作或下半身，不必太去在意。」

林子偉隨獅隊練球期間，時常請益旅美前輩胡金龍（右）與陳鏞基（左）。（資料照）

38歲的胡金龍在大聯盟5年累計34支安打，返台後於前年4月18日刷新中職最快千安紀錄，打擊確實有一套，林子偉就說：「我發現他真的是節奏很好的選手，如果不是因為肩膀受傷，搞不好現在還在美國。」他也時常向陳鏞基請益，「基哥的打擊也很好，但同樣因為受傷所苦，身體健康真的最重要。」

連兩年季後都跟著獅隊「團練」，林子偉很感謝總教練林岳平和教練團的照顧，「他們都會跟我討論，問我要不要比賽、打幾個打數，都會先問我。」由於去年打擊造成側腹肌傷勢，林子偉現在格外謹慎，在獅隊都不會連續比賽，就是避免受傷，「餅總很愛開玩笑，但他到後面都一直跟我說加油，真的很謝謝他。」

中信兄弟副領隊彭政閔受邀在今年大都會「台灣日」開球。（中信提供）

【大都會8/29有恰恰 林子偉許願合體】

對於大都會「台灣日」，林子偉不諱言自己有所期待，「這是很難得的機會，如果可以參加，會是一個榮幸吧。」大都會球團昨更發布今年邀請中信兄弟副領隊彭政閔在台灣日開球的重磅消息，屆時「林子偉X彭政閔」若能聯手出擊，對台灣球迷來說更是喜上加喜。

大都會自2005年以來每年都舉辦「台灣日」，今年敲定台灣時間8月29日登場，在林子偉確定和大都會簽下小聯盟合約後，不但獲得僑胞熱烈歡迎，也都期待他在台灣日獻技。雖然胡金龍是隊史首位台灣球員，但2011年9月12日台灣日由名導李安開球時，他當時並不在大聯盟。

力拚台灣日出賽獻技

「跟大都會簽約時，我就在想搞不好有機會可以參加台灣日，如果真的有機會，當然是感謝主。」林子偉在2017年6月27日首次在大聯盟先發就敲出首安，當時球棒底部貼上的國旗貼紙也一併入鏡，還成為轟動一時的新聞話題，如今若有機會成為大都會首位在台灣日出賽的台灣球員，當然更是佳話，尤其大都會花旗球場所在的法拉盛區，有「小台北」之稱，當地有相當多台僑。

今年大都會以3年合約網羅「愛台教頭」休瓦特，他曾說過「不要再說中華台北，台灣就是台灣」的名言，但林子偉對「休總」還不太熟悉，只表示：「聽說風神（前兄弟象洋投）也在那邊，在大都會小聯盟當很久的教練了。」

林子偉前年7月曾隨紅襪到花旗球場出賽，最深刻的印象是和大都會王牌德葛隆交手，2打數未敲出安打，笑說：「他那麼強，大聯盟打者都打不到啊。」

【越級拚大谷 兩個月後見真章】

「我想對決投手大谷」，雖然自評和大谷翔平的等級差太多，林子偉還是想要挑戰站在投手丘上的Ohtani，最快6月中就有機會，就看自己能否抓住。

同為1994年出生的林子偉和大谷是同一屆，兩人在2012年IBAF世青賽還曾同場較勁，只是沒有投打對決。到了大聯盟賽場後，林子偉在2018年4月隨紅襪作客天使時，曾有機會迎戰「投手大谷」，可惜該役他未出賽，只能作壁上觀。

問他有想跟大谷對決嗎？林子偉毫不遲疑地說：「有啊，還是有！」表示自己常看到他的新聞，「雖然說我跟他的等級還是差太多了，但我還是想要對決，看程度差在哪裡。」翻開大都會賽程，在6月11至13日會作客天使，就看屆時林子偉能否在大聯盟名單。

分發3A 應先赴佛州調整

但目前被分發到大都會3A的林子偉，赴美後應該會先向佛州春訓基地報到，「如果直接去3A，可能會受傷。」他認為儘管之前有跟著獅隊比賽，但強度還沒調整到開季就可出賽的程度，「球團應該會讓我在佛州打幾場比賽調整一下，我想大概待3個星期就可以離開。」旅美超過10年，林子偉對於「美國模式」已熟門熟路。

林子偉檔案

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