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WTT球星挑戰賽》領先沒「法」度 林鄭配銀恨

2022/04/01 05:30

林昀儒（左）和鄭怡靜（右）在混雙決賽直落三不敵法國組合，屈居亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的林昀儒／鄭怡靜，昨在WTT球星挑戰賽杜哈站混雙決賽，以0：3不敵世界排名第3的法國組合萊貝松／袁嘉楠，衛冕失利，也中斷近兩年在杜哈WTT賽事3連冠、15連勝的紀錄。林鄭配在這趟新加坡和杜哈的3連戰，也以1冠、2亞作收。

袁嘉楠發短球 克林昀儒反手擰

林鄭配在去年WTT球星挑戰賽杜哈站決賽和東京奧運銅牌戰，兩度擊敗萊貝松/袁嘉楠，兩週前的新加坡大滿貫賽4強戰，也以3：1力克這對法國搭檔，挺進決賽。

昨雙方第四度過招，萊貝松／袁嘉楠有備而來，一開賽就展開搏殺，林鄭配在5：8落後下雖一度追成8平，但隨後接連失誤丟掉3分，以8：11讓出首局。之後兩局，林鄭配分別取得7：3、5：2領先，但關鍵時刻都未能守成，以12：14、10：12再丟兩局，中止對戰3連勝。

球評周東昱表示，法國組合這次在發球和接發球策略都作出很大調整，袁嘉楠前3次對決時都想要自己發力，但昨天在接林昀儒的反手擰拉時，都改採借力的方式，把球送往直線位置，讓鄭怡靜不好出手。而袁嘉楠發球時也刻意發不轉的短球，有效降低小林反手擰的殺傷力。

陳思羽並列季軍 WTT個人單打最佳

女單方面，世界排名27的陳思羽在4強賽以0：4不敵去年奪下世青賽女單銀牌的17歲日本新星木原美悠，並列季軍，也寫下個人在WTT賽事單打最佳戰績。

世界排名44的木原美悠在稍後的決賽對決世界排名17的德國削球女將韓瑩，雙方激戰到第7局時韓瑩因傷退賽，也讓木原美悠以4：3摘下生涯首座WTT賽事女單冠軍，木原也包辦這一站女單、女雙冠軍，成為最大贏家。

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