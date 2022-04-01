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國手升學少領近20K 體育署允檢討

2022/04/01 05:30

體育署代理署長林騰蛟（左）、國訓中心執行長李文彬（右）昨赴立法院報告。 （記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕體育署、國訓中心昨在立法院，針對國家培訓、儲訓選手與教練的津貼、薪資待遇檢討進行報告，也就今年度調整的選手補貼預算進行說明。

大學畢未在學、就業 零用金升為4.6萬

體育署今年度修訂「國訓中心國際綜合性運動賽會集訓選手費用支給要點」，將零用金及生活津貼合併為日常零用金，並予調升，從今年1月1日開始，大學畢業而未在學、未就業的零用金從4萬5500提升至4萬6000元。另外在學選手的零用金則從1萬5500元大幅提升至2萬6000元。

體育署代理署長林騰蛟表示，大學畢業生的日常零用金包含1萬5500元的零用金與3萬元的生活津貼，主要是希望保障尚未就業的大學畢業生，補助選手照顧家庭、日常生活等開銷。

但多名立委質疑，若大畢業後選擇繼續升學，零用金卻反而減少近2萬元，是否因此降低選手進修的意願? 林騰蛟則坦言，「的確有邏輯上的瑕疵，未來會再檢討、研議新的方案。」

世界各國近期的防疫規範逐漸鬆綁，台灣選手參加國際賽的染疫風險也大幅提高，至今已累積42人確診。黃國書也提出警告，中國疫情並不透明，台灣選手今年參加世大運、亞運的染疫風險必定會大幅提高。

林騰蛟承諾，防疫規格會比照去年東京奧運，會提醒選手避免群聚、出門戴口罩，並安排防疫團隊隨行。

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