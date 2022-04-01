晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

3年1980萬 陳韻文創新「高」

2022/04/01 05:30

統一獅調薪表

高卒最大約 超越陳子豪

陳韻文（資料照）

〔記者吳清正、龔乃玠／台北報導〕統一獅昨天公布主力調薪結果，共有7人獲得複數年合約，其中薪資總額最高為陳傑憲的3年2160萬，陳韻文的3年，平均月薪55萬元、合約總值1980萬，則創下高中球員最大合約紀錄，超越日前陳子豪和中信兄弟簽下的3年1920萬。

陳韻文去年達成中職史無前例的救援王3連霸，他在高中就有150公里球速，2014年中職選秀會前傳出至少有3支大聯盟球隊對他有興趣，並有球隊開出30萬美元簽約金，但是陳韻文選擇投入中職選秀，獲得統一第1指名，簽約金505萬。

如今看似成功的抉擇，陳韻文昨受訪卻說，「其實沒有所謂對錯，只是現在大家看到好的一面，才認為這是好的結果。」

自己準備好 仍有望出國

陳韻文自嘲，當時10個想旅外的，大概有11個會出去，「我比較傻，才會選擇留在台灣。」不管朋友、高中教練、隊友老師，甚至家人都說服他去國外，「他們說，那邊有台灣學不到的東西。」

陳韻文最終仍做出留在台灣的決定，「在我的想法，去哪裡都一樣，像柏融，打得好也有機會出國。」他也透露，自己站穩一軍後，曾有國外球隊找上他，「把自己準備得夠好，都有機會可以出國。」

陳傑憲今年起3年的月薪分別為57萬、60萬和63萬，月薪和合約總值在全隊都僅次於陳鏞基。

古林睿煬生涯前3年為傷所苦，只在一軍出賽4場，去年季前才首度加薪5000元，月薪成為5.5萬，去年先發20場戰績8勝6敗，加薪12.5萬，今年月薪18萬，調幅高達 227.3%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。