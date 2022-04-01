3年1980萬 陳韻文創新「高」

統一獅調薪表

高卒最大約 超越陳子豪

陳韻文（資料照）

〔記者吳清正、龔乃玠／台北報導〕統一獅昨天公布主力調薪結果，共有7人獲得複數年合約，其中薪資總額最高為陳傑憲的3年2160萬，陳韻文的3年，平均月薪55萬元、合約總值1980萬，則創下高中球員最大合約紀錄，超越日前陳子豪和中信兄弟簽下的3年1920萬。

陳韻文去年達成中職史無前例的救援王3連霸，他在高中就有150公里球速，2014年中職選秀會前傳出至少有3支大聯盟球隊對他有興趣，並有球隊開出30萬美元簽約金，但是陳韻文選擇投入中職選秀，獲得統一第1指名，簽約金505萬。

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如今看似成功的抉擇，陳韻文昨受訪卻說，「其實沒有所謂對錯，只是現在大家看到好的一面，才認為這是好的結果。」

自己準備好 仍有望出國

陳韻文自嘲，當時10個想旅外的，大概有11個會出去，「我比較傻，才會選擇留在台灣。」不管朋友、高中教練、隊友老師，甚至家人都說服他去國外，「他們說，那邊有台灣學不到的東西。」

陳韻文最終仍做出留在台灣的決定，「在我的想法，去哪裡都一樣，像柏融，打得好也有機會出國。」他也透露，自己站穩一軍後，曾有國外球隊找上他，「把自己準備得夠好，都有機會可以出國。」

陳傑憲今年起3年的月薪分別為57萬、60萬和63萬，月薪和合約總值在全隊都僅次於陳鏞基。

古林睿煬生涯前3年為傷所苦，只在一軍出賽4場，去年季前才首度加薪5000元，月薪成為5.5萬，去年先發20場戰績8勝6敗，加薪12.5萬，今年月薪18萬，調幅高達 227.3%。

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