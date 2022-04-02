史上最貴開幕票 爭睹獅象今過招

中職33年開幕戰比賽用球。（中職提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職2022年球季今天將在洲際棒球場展開，連續兩年爭冠的中信兄弟、統一獅繼連續兩年在開幕戰碰頭，今年被一致看好的中信雖在主場邁出挑戰二連霸的第一步，總教練林威助卻低調地說：「先不要舒服我們！」

兄弟教頭林威助（左二）率隊連兩年打開幕戰，評估本季各隊戰力不相上下。

（記者廖耀東攝）

獅隊在總教練林岳平帶領下，被視為兄弟問鼎連霸的頭號勁敵。（資料照）

助總拒絕「被舒服」

中信在公辦熱身賽出賽7場，不僅團隊打擊率0.257是五隊最低，全壘打與樂天桃猿都掛零，沒能展現去年全季77轟只差樂天1發的火力，林威助倒是不擔心，「全壘打可遇不可求，沒有全壘打還是可以贏球，打擊的整體串聯性比較重要。」

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接任總教練後連續兩年率隊打開幕戰，林威助認為，今年與去年最大的差別在於投手戰力，尤其是德保拉、蔡齊哲調整比較慢，對先發、中繼都有影響，開幕戰先發也從德保拉換成泰迪，李振昌、吳俊偉雖都趕上開季，狀況能否應付一軍也還不確定。

今天是洲際自2006年落成啟用後首次舉行中職開幕戰，也是中信隊史繼2011年後再於開幕戰擔任主隊，面對球評今年一面倒看好，林威助覺得，今年各隊戰力都很平均，陣容都不輸給中信，每隊都是對手，「球是圓的，沒打下去都不知道，先不要舒服我們！」

中職新球季今在洲際球場開打，內野門票1000元起跳是史上最貴。（資料照）

內野1000元起跳熱銷

今年開幕戰是疫情爆發3年來首次100％開放，內野門票從1000元起跳雖是歷來最貴，截至昨晚6點仍賣出13000張；副總統賴清德接受中信隊長王威晨的邀請，今天將以統一球迷身分到場看球；球團除了邀請9位在地不同領域冠軍擔任嘉賓，還安排林威助母校中山國中棒球隊擔任開幕活動旗手。

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