後洪總時代 悍將桃猿誰奮起

悍將教練團（資料照）

福來喜（記者廖耀東攝）

■記者羅志朋

中職33年今揭開序幕，本報整理五大觀戰焦點。

一、大洋砲時代 大呼過癮

今年除桃猿外，各隊皆引進洋砲提升火力，邁入「大洋砲時代」。兄弟福來喜具5年大聯盟資歷，悍將霸帝士、獅隊羅薩過去在日、韓職單季最多敲出26、37轟，龍隊鈦龍曾在美國獨立聯盟單季敲41轟，龍德力2019年在大聯盟敲14轟，新球季「煙火秀」可期。

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二、富邦第6年 力拚首冠

悍將去年季後大改組，總教練洪一中轉任顧問，迎來新帥丘昌榮，黃泰龍接首席教練，陳金鋒擔任二軍總教練，並網羅王勝偉、詹智堯、陽耀勳、洪聖欽。富邦進軍中職第6年已投入逾20億資金，本季補強戰力拚隊史首冠。

兄弟洋投象魔力（左起）、德保拉和泰迪。（資料照，兄弟提供）

三、阻兄弟連霸 非獅莫屬?

兄弟網羅前獅隊強投泰迪，與德保拉合體，手握兩大王牌，加上完整投打戰力，季前球評普遍看好黃衫軍能完成二連霸。但獅隊絕非軟柿子，延攬胡金龍強化右打戰力，仍是兄弟強敵，而龍隊簽下林智勝，又迎來王牌布里悍，戰力大升級，林智勝棒打老東家也是看點。

猿教頭曾豪駒（左）與教練古久保健二。（資料照）

四、曾總關鍵年 召喚猿王

2019年桃猿締造三連霸，季後轉賣日本樂天集團，7冠主帥洪一中轉投悍將，但由曾豪駒執教的樂天桃猿連兩年與季後賽絕緣，不復昔日王者風采，本季雖延攬索沙，整體戰力變動不大，曾總仍面臨考驗，若要保住兵符，至少須領軍闖進季後賽。

五、季後賽新制 增可看性

今年中職導入全新季後賽制，原本只有上、下半季冠軍同隊才須進行季後賽，但今年修改成上、下半季冠軍若為不同隊，須由兩隊中勝率較低球隊，先和非季冠軍球隊中勝率最高者進行季後挑戰賽，勝隊再跟季冠軍球隊中勝率較高者打台灣大賽。

中職本季可望達成的個人生涯紀錄

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