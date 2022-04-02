T1》獵鷹最後衝刺 劉孟竹暫代帥印

劉孟竹暫代獵鷹帥印。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕昨天是愚人節，但T1台南台鋼獵鷹沒有在開玩笑，大動作把原本總教練吳志偉調任球團總監，兵符交由UBA三冠教練劉孟竹暫代，獵鷹今在台南主場對台中太陽就由劉孟竹領軍。

打完9場回歸健行

台鋼集團確定以台鋼雄鷹進軍中職，昨向中職聯盟遞交「經營企劃書」，但主帥尚未敲定，而籃球隊昨搶先換帥，盼在成軍首季搶下季後賽資格。T1季後賽採6取5，而獵鷹目前4勝17敗敬陪末座，落後桃園雲豹1.5場勝差，想搶第5還有機會，因此決定把兵符交給劉孟竹，盼在例行賽最後9場打出成績。

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44歲的劉孟竹2008年至健行科大擔任兼任講師，還是流浪教師，最高1週到7所大專院校上課。不過，健行2013年成立籃球隊挑戰UBA，擔任總教練的劉孟竹更於2017、2019、2020年率隊奪UBA公開男一級冠軍，他也是成都世大運男籃主帥。

雲豹主場今、明延賽

劉孟竹在UBA球季暫告一段落，決定暫代獵鷹主帥，他強調，自己依然是健行總教練，會先率獵鷹進行最後衝刺，待任務完成後，將繼續帶領健行在UBA舞台闖蕩。

另外，桃園雲豹主場設在中原大學體育館，但中原近日爆出武漢肺炎確診案例，今、明主場賽事於昨天宣布延賽，而中信特攻大咖後衛林韋翰返台首戰將順延到4日對台啤英熊之戰。

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