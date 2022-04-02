「柔道男神」楊勇緯 2度大滿貫賽奪冠

「柔道男神」楊勇緯昨在安塔利亞大滿貫賽，擊敗喬治亞好手奪得冠軍。 （取自IJF推特）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運銀牌得主「柔道男神」楊勇緯，昨在安塔利亞大滿貫賽60公斤級決賽，以1：0擊敗2019年世錦賽金牌、喬治亞好手奇赫維米阿尼，奪得生涯第2座大滿貫賽冠軍。

楊勇緯去年11月在阿布達比大滿貫賽摘下生涯首面大滿貫賽金牌，世界排名也攀升至第一，而他選定在土耳其舉行的安塔利亞大滿貫賽作為今年賽季的首戰，氣勢依舊銳不可當。

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儘管許久未出戰國際賽，楊勇緯的身手不受影響，榮膺頭號種子的他，獲首輪輪空優勢，之後他一路過關斬將，淘汰蒙古選手巴雅巴蘇倫、法國好手雷沃爾、義大利名將潘塔諾和喬治亞好手帕皮納許維利。

關鍵金牌戰，雙方一路拉鋸，楊勇緯在最後階段使出過肩摔，取得關鍵「半勝」，終場就以1：0撂倒奇赫維米阿尼，拿下冠軍。

楊勇緯結束安塔利亞賽事後將返台，備戰6月在中國成都登場的世界大學運動會，下半年度還有9月杭州亞運，以及10月於烏茲別克舉行的世界柔道錦標賽。

連珍羚復活賽失格

另一方面，旅日的「柔道女王」連珍羚在女子57公斤級8強賽不敵東奧銀牌得主、法國名將西西克，而她在落入敗部復活賽面對葡萄牙名將蒙泰羅，因違規使用寢技而被判失格，無緣獎牌。

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