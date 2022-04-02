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3巨頭今合體？湖人搶附加賽

2022/04/02 05:30

湖人魏斯布魯克徒勞無功。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人昨在詹姆斯、A.戴維斯缺陣情況下，面對爵士陷入苦戰，即便魏斯布魯克手感回溫，繳出全隊最高24分，紫金大軍仍以109：122吞下4連敗，目前以31勝、45負滑落到西部第11，得和馬刺爭奪附加賽資格。

湖人、馬刺拚附加賽資格

不敵爵士吞4連敗

詹姆斯因腳踝扭傷已連2場缺陣，這讓要力保附加賽資格的湖人，情勢雪上加霜，昨天雖然魏斯布魯克找回手感，拉上先發的「魔獸」豪爾德也繳出21分、12籃板，仍難和猶他大軍抗衡。爵士米契爾繳出全場最高29分，戈貝爾挹注25分、17籃板，團隊命中率超過5成。

不過，昨天有消息指出，詹姆斯和戴維斯都會在今天對鵜鶘一戰歸隊，主帥沃格爾則表示，兩人出賽與否得視隊醫決定，但他對於爭取附加賽資格仍有信心，「如果我們能全員出賽，那還有機會。」

湖人、馬刺爭出線

目前湖人和馬刺的戰績相同，兩隊都還有6場比賽要打，不過，湖人賽程較為嚴峻，將碰上太陽、金塊等隊，他們必須把握和已被淘汰的雷霆一戰，另外對鵜鶘和近況不理想的勇士都有一搏的機會。

馬刺賽程較為輕鬆，有兩場對上重建中的拓荒者，另外碰上灰狼、金塊、勇士和獨行俠，有機會至少再拿2勝。

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