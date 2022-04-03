兄弟沾「喜」氣 今等丘總踢館

中職獅、兄弟開幕戰打到2局下2出局因雨保留，兄弟洋砲福來喜「本季第1安」出爐。（記者林正堃攝）

中職開幕戰受雨勢影響保留，現場仍湧入14208名球迷。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕天公不作美，昨由中信兄弟迎戰統一獅的中職33年開幕戰打不滿兩局就喊停，成為聯盟史上第2次保留比賽的開幕戰，也讓中信洋砲福來喜原本敲出的「本季第1安」泡湯。補賽日未定，將從2局下2出局一壘有人、0：0打起。

開幕因雨保留 史上第2次

昨洲際球場雨勢從白天就不斷，原訂傍晚5點05分開打，經兩度延後改到6點05分開賽，賽前原訂由副總統賴清德頒贈冠軍戒指儀式也取消。2局下開打前又因場地整理暫停17分鐘，兩出局後因右外野燈柱熄滅，且雨勢不斷再次暫停，隨後聯盟宣告保留比賽。

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福來喜「首安球」 邀助總題字

兄弟指定打擊福來喜、統一獅一壘手羅薩昨同場出賽，都擔任第3棒，是聯盟自2008年以來開幕戰再次雙方都有洋砲先發。福來喜1局下擊出右外野安打、許基宏二壘打，詹子賢再選保送後一度攻佔滿壘，但兄弟該半局未得分。福來喜的安打是兩隊首安，本應算是聯盟本季首安，但紀錄上來說，這支安打須完賽才算數，因此安打雖照算，但並非首安。

中職33年開幕戰因雨保留，賽後兄弟全體向球迷致意。（記者林正堃攝）

獅隊洋砲羅薩先發3棒，中職首打席敲出外野飛球被接殺。

（記者林正堃攝）

福來喜賽後拿著球，笑說想讓總教練林威助題中文字「福來喜，首安」在球上。他說：「我來台灣以後，總教練給我許多幫助，特別是熱身賽前期我打得不太好的時候。請他題完字後，我會再補上英文，讓家人也知道我在這裡的首安完成。」

林威助說，因天氣狀況不佳，賽前特別提醒選手注意，但外野積水等狀況，還是會擔心球員受傷，昨球員都很辛苦。

兄弟今天主場迎戰富邦悍將，最大話題是去年一同打拚奪冠的前首席教練丘昌榮，今要率悍將前來踢館。兄弟原本表訂今由外籍左投象魔力先發，保留比賽後，助總表示計畫不變，昨先發6上6下就喊卡的泰迪，下次出戰時間則要和投手教練再討論。

丘昌榮（資料照）

中職開幕戰受雨勢影響保留，原訂由副總統賴清德（左）頒贈冠軍戒指儀式也取消。（記者林正堃攝）

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