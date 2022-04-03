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四爺搓指神功 泰迪投手丘上笑場

2022/04/03 05:30

兄弟洋投泰迪先發2局，讓獅隊6上6下。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕泰迪回鍋中職的首次出賽，就改穿中信兄弟球衣扛開幕戰對統一獅，還沒投球竟然被陳傑憲比愛心讓他笑場，他表示，對決前東家的隊友非常有趣，可惜比賽沒能打完，下次他會想辦法反制回去。

開幕戰因下雨2次延後開打，泰迪在等待時仍持續熱身，1局上終於站上投手丘準備投球，獅隊第1棒陳傑憲竟然對他比出愛心手勢，「我當然有看到，當下就笑了出來，很開心又見到他們，沒想到他們用這種方式歡迎我，當下我不知道怎麼回應。」

泰迪只用16球就投完2局，讓獅隊6上6下，他指出，獅隊很多人與他交情不錯，賽前彼此可以嬉鬧，比賽開始就是競爭對手，「以前也在雨中投球過，很高興我有把工作做好。」

胡智為（記者林正堃攝）

胡智為小亂流 1.2局耗45球

胡智為投1.2局花45球相對辛苦，他認為，台灣的雨好像比較特別，球特別濕會亂飄，第1局是有點狀況，還好慢慢把放球點找回來，用三振化解危機，「2出局滿壘，張志豪是強打者，就勇敢對決。」

胡智為最快球速151公里優於泰迪的147公里，第2局的控球也比較到位，卻碰到右外野燈柱突然熄滅，首次在家鄉台中投開幕戰結果裁定保留讓他覺得可惜，想到父母與太太都坐在左外野看台，捨不得家人在低溫中淋雨看球。

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