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郭天信加薪150％ 領得比林智勝多

2022/04/03 05:30

味全龍郭天信月薪從10萬升至25萬。（資料照）

味全今尬獅 力拚台南開胡

〔記者羅志朋／台北報導〕趕在新球季開打之前，味全龍昨敲定團隊薪資且公布部分結果，整體調幅超過6%，主力球員都以好心情迎接開季首戰，今天作客台南推出王牌布里悍先發，對戰統一獅施子謙，希望終結去年在台南球場0勝12敗的惡夢。

郭天信去年拿下外野手金手套和最佳九人獎，本季月薪從10萬升至25萬，薪水比今年改披龍袍的林智勝還高，漲幅150%也是全隊最高；李凱威、徐若熙分別從10萬、12萬漲至21萬，和林智勝月薪差不多。40歲的林智勝去年月薪52萬，今年月薪未公開，但據悉大砍至25萬以下，他受訪時曾說有上場機會比薪資多寡更重要，若能在首戰開轟，生涯全壘打數將來到290轟，締造中職新紀錄。

林子昱去年雖吞下全聯盟次多的11敗，僅拿3勝、防禦率4.65不算亮眼，不過先發21場為全隊最多，108.1局投球居聯盟本土投手第3，苦勞不少，月薪從10萬調至19萬，漲幅90%高於徐若熙的75%。捕手蔣少宏月薪從10萬升至15.5萬。

味全龍王牌布里悍推測年薪約1300萬台幣。（資料照）

施子謙（資料照）

布里悍推測年薪45萬美元（約1300萬台幣）為全隊最高薪，本季回鍋即扛球隊首戰先發，去年短暫效力味全，戰績4勝1敗、防禦率0.60，總教練葉君璋曾稱讚他是「羅力和羅里奇的綜合體」，能否靠他一掃「台南魔咒」，成為觀戰焦點。

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