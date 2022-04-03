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筒香蝴蝶效應 鄭宗哲夯出3分彈

2022/04/03 05:30

〔記者羅志朋／台北—佛州越洋採訪報導〕海盜20歲台灣小將鄭宗哲用手中球棒做自我介紹，昨在個人大聯盟熱身賽首秀就轟3分砲，賽後他直呼不可思議，更感謝日籍隊友筒香嘉智贈送許多裝備，令他十分感動。

海盜台將鄭宗哲（右）年初在加勒比海大賽效力哥倫比亞代表隊。（資料照）

筒香嘉智送許多裝備給鄭宗哲。（取自鄭宗哲IG）

2020年鄭宗哲曾支援大聯盟熱身賽兩場，但都未亮相，昨支援對藍鳥熱身賽替補上陣，第7局代守二壘，首打席無建樹，第9局他從卡斯楚手中轟出3分砲追平比分，最終兩隊以6：6握手言和。

大聯盟春訓 打響第一砲

今年初加勒比海大賽鄭宗哲效力哥倫比亞代表隊奪冠，成為台將第一人，昨大聯盟熱身賽初登場開轟，再寫旅美台將首見紀錄，也是海盜重點栽培的內野手，他說，「大聯盟還離我很遙遠，還要繼續努力。」去年他在新人聯盟層級打擊率3成11，本季預計從低階1A出發。

海盜日籍球員筒香嘉智。（資料照）

日籍大前輩 送裝備打氣

筒香嘉智前年挑戰大聯盟，期間歷經轉隊、低潮，也曾在3A沉潛多時，了解在小聯盟打拚艱苦，鄭宗哲透露，筒香嘉智送他許多裝備，並留下聯絡方式說道，「小聯盟很辛苦，以後有任何問題或缺裝備，儘管打給我，不要害羞。」

鄭宗哲表示，兩人只是初次見面，同為亞洲選手，筒香非常照顧他，真的很感動，「如果未來有能力，我也會這麼做。」

統一獅老將陳鏞基曾點名，未來國家隊鄭宗哲是不錯的游擊手人選，展望明年經典賽，鄭宗哲說，「如果國家隊徵召，海盜球團也願意放行，我很樂意打經典賽。」

鄭宗哲檔案

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