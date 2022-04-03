PLG》李愷諺「控」場 國王5連勝登頂

國王李愷諺（左）昨繳出18分、9助攻及7籃板，打出本土第一控氣勢。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北國王成軍首季在自由市場補進不少好手，經過例行賽磨合，打出問鼎總冠軍的氣勢，昨以105：94逆轉高雄鋼鐵人，戰績13勝6敗躍居PLG龍頭。

鋼鐵人呂政儒昨進帳15分，成為台灣首位跨聯盟達6000分里程碑的球員。（記者陳志曲攝）

率隊逆轉鋼鐵人

儘管在自由市場大有斬獲，但國王球員季前不敢設想能打出佳績，畢竟大家來自不同球隊，勢必要經過磨合，才能驗證戰力能否在PLG站穩腳步。

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國王去年12月就遇到5場僅1勝低潮，隨著比賽增加，團隊找到突破之道，球員默契越來越好，過去11場拿下9勝，昨更創下隊史最長的5連勝。

儼然本土第一控衛

「飆風玫瑰」李愷諺表示，球隊目前氣氛佳，並未僅靠幾人撐大局，不少球員都能挺身而出，成為打出佳績的關鍵。

洋將里金斯攻下22分、13籃板，湯瑪士進帳18分、16籃板，李愷諺繳出18分、9助攻及7籃板，Q.戴維斯挹注15分，團隊13人有10人得分。主帥萊恩大讚子弟兵展現韌性，每名球員都有所貢獻，大夥對連勝都功不可沒。

呂政儒6千分達陣

李愷諺打出本土第一控的架勢，場均5.8次助攻，穩居聯盟本土助攻王，而他共6次「準大三元」，卻還沒成為聯盟第一位締造大三元的本土球員。他透露，有期待完成大三元，但還是順其自然，不會為了追求數據亂了節奏，球隊贏球最重要。

同為新成軍的鋼鐵人吞下2連敗，戰績5勝16敗敬陪末座。昨表現最佳是NBA狀元洋將班尼特36分、13籃板，周儀翔攻下19分，而隊長呂政儒進帳15分，在SBL、PLG跨聯盟累積6007分，成為台灣首位達6000分里程碑的球員。

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