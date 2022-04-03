晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

三巨頭不管用 湖人附加賽告急

2022/04/03 05:30

湖人一哥詹姆斯（右）、A.戴維斯（左）昨回歸仍無法帶領球隊贏球。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯、A.戴維斯昨同日回歸，「三巨頭」合體盼搶下對鵜鶘這重要一戰。雖然兩人合力拿下61分，但詹皇錯失最後追平機會，最終紫金大軍以111：114不敵鵜鶘，吞下5連敗，目前以31勝46負位居西部第11，落後馬刺多達1場勝差。

先前因腳踝扭傷的詹姆斯昨回歸，一度為救球摔進觀眾席，拚老命繳出全隊最高38分，已連5戰攻下至少35分，但最後關頭三分球出手落空，只能眼看鵜鶘帶走勝利。

詹姆斯說：「這場對我們來說是非贏不可的比賽，但我們沒完成這任務。」晉級情勢雖險峻，詹皇並未放棄，他強調，除非已經確定被淘汰，但在這之前，球隊會繼續努力。已超過1個月未出賽的戴維斯，昨出賽高達37分鐘，貢獻23分、12籃板。

落後馬刺1場勝差

馬刺昨自立自強以130：111擊敗拓荒者，目前以32勝、45負排在第10，且對湖人領先1場勝差。雖然兩隊本季對戰同為2勝2負，但現階段馬刺對西部球隊的戰績優於湖人，若最後戰績相同，將由馬刺拿下門票。

兩隊接下來都還有5場比賽，落後的湖人基本上要比馬刺多贏2場才能超車，且即便湖人全勝也得看馬刺的臉色。不過，湖人主帥沃格爾強調，會繼續努力，「我們還有足夠時間去贏得一些比賽，也要看看馬刺接下來的狀況。」

西部第9的鵜鶘昨天贏球，基本上已幾乎確定取得附加賽資格，他們目前戰績為34勝43負，和第10的馬刺還有兩場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。