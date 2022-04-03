三巨頭不管用 湖人附加賽告急

湖人一哥詹姆斯（右）、A.戴維斯（左）昨回歸仍無法帶領球隊贏球。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯、A.戴維斯昨同日回歸，「三巨頭」合體盼搶下對鵜鶘這重要一戰。雖然兩人合力拿下61分，但詹皇錯失最後追平機會，最終紫金大軍以111：114不敵鵜鶘，吞下5連敗，目前以31勝46負位居西部第11，落後馬刺多達1場勝差。

先前因腳踝扭傷的詹姆斯昨回歸，一度為救球摔進觀眾席，拚老命繳出全隊最高38分，已連5戰攻下至少35分，但最後關頭三分球出手落空，只能眼看鵜鶘帶走勝利。

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詹姆斯說：「這場對我們來說是非贏不可的比賽，但我們沒完成這任務。」晉級情勢雖險峻，詹皇並未放棄，他強調，除非已經確定被淘汰，但在這之前，球隊會繼續努力。已超過1個月未出賽的戴維斯，昨出賽高達37分鐘，貢獻23分、12籃板。

落後馬刺1場勝差

馬刺昨自立自強以130：111擊敗拓荒者，目前以32勝、45負排在第10，且對湖人領先1場勝差。雖然兩隊本季對戰同為2勝2負，但現階段馬刺對西部球隊的戰績優於湖人，若最後戰績相同，將由馬刺拿下門票。

兩隊接下來都還有5場比賽，落後的湖人基本上要比馬刺多贏2場才能超車，且即便湖人全勝也得看馬刺的臉色。不過，湖人主帥沃格爾強調，會繼續努力，「我們還有足夠時間去贏得一些比賽，也要看看馬刺接下來的狀況。」

西部第9的鵜鶘昨天贏球，基本上已幾乎確定取得附加賽資格，他們目前戰績為34勝43負，和第10的馬刺還有兩場勝差。

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