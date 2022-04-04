丘總對戰前東家 感性哽咽說謝謝

丘昌榮（右起）、黃泰龍、王勝偉、威迪茲等前兄弟成員收到冠軍戒。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟去年突破「連亞」魔咒終於奪冠，兄弟球團昨頒發冠軍戒，這份榮耀也沒忘記「回娘家」的富邦悍將總教練丘昌榮、首席教練黃泰龍，和曾經的當家游擊手王勝偉，及去年短暫效力的洋投威迪茲（華德茲）。

賽前領冠軍戒 王勝偉２驚喜

王勝偉生涯前14個賽季都披黃衫，是兄弟游擊手代表人物，生涯第15個賽季，王勝偉去年底被放在契約保留名單外，今年初和富邦悍將簽約。昨轉隊首戰，王勝偉就面對老東家，被丘總排在開路先鋒、鎮守熟悉的游擊位置。1局上打擊時，中信兄弟場邊DJ播放過往王勝偉應援曲，全場觀眾歡呼，王勝偉被投手象魔力三振。

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賽前，悍將首席教練黃泰龍透露，王勝偉很緊張。王勝偉說：「身分角色不同，難免想得比較多。帶著感恩的心情，和前東家說謝謝。之後還有很多比賽，保持穩定更重要。」

王勝偉說，被安排在開路先鋒是教練團給他的驚喜，另一個驚喜則是冠軍戒指。他說：「很幸運，去年隨隊能和他們一起奮戰，會好好收藏這個戒指，感恩放在心裡。」

昨賽前戒指頒贈儀式，丘昌榮先朝前東家休息室和觀眾席鞠躬，帶點哽咽說：「謝謝大家！」丘總說，國外職棒人員流動很正常，無論效力哪隊，都是全力付出。

前兄弟守備教練黃泰龍，現是富邦悍將首席教練。黃泰龍說：「感謝前東家，還有想到為我們製作冠軍戒。也希望今年球季打完，能夠再拿一次冠軍戒指。」

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