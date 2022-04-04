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林智勝290轟 登全壘打王像作夢

2022/04/04 05:30

林智勝親吻打教張泰山頭頂，昨一舉改寫兩人共同保持的最多全壘打紀錄。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕味全龍昨在開季首戰就雙喜臨門，不但靠吉力吉撈．鞏冠雙安3打點率隊終結去年對統一獅在台南球場0勝12敗的台南魔咒，還迎來林智勝轉披龍袍就開轟的中職新猷，賽後總教練葉君璋拿著11：3的「台南首勝球」露出笑容，並恭喜林智勝達成290轟紀錄。

龍隊總教練葉君璋拿著台南首勝球，開心不已。（記者李惠洲攝）

打破和張泰山共同最多轟紀錄

林智勝達成290轟，獨占中職全壘打王寶座。 （記者李惠洲攝）

「跑壘時像在作夢一樣。」林智勝在5局上從獅隊投手王鏡銘手中轟出左外野陽春砲，讓龍隊拿到第10分，他坦言從未想過會在第一場就破紀錄，自認狀況並不好。跑回休息室後，林智勝和龍隊打擊教練張泰山擁抱，也形成經典畫面，因為林智勝改寫兩人共同保持的最多全壘打紀錄，正式獨占中職全壘打王寶座。

吉力吉撈在1局就敲出帶2分打點的二壘安打，不但貢獻勝利打點，也獲選單場MVP。但跟拿下MVP相比，看到林智勝開轟更讓他激動，「我在旁邊起雞皮疙瘩耶，290轟，他自己應該也沒想過，真的很開心跟他同隊，學到他的經驗。」

龍隊首戰雙喜 破了台南魔咒

龍隊昨役共敲出12支安打，包括林智勝和吉力吉撈各2安，在3局更形成7分大局，5局結束就已形成10：2的勝利底定局面。葉總賽後拿著劉基鴻給自己的「首勝球」，他表示去年在台南一勝難求確實不正常，但也坦言自己認為贏球只是遲早的事，因為龍隊球員真的進步很多。

先發投手布里悍投5局被敲4支安打失1分，拿下本季首勝，他表示自己聽過魔咒，也很開心第1場就能打破，「相信之後會有很多不可思議的魔咒被味全龍打破，也相信這個聯盟會開始留意我們這支球隊。」

獅隊雖慘敗，仍有投打亮點，陳傑憲7局敲出本季首安就是全壘打，20歲火球男劉予承也在9局完成0.2局1K無失分的生涯初登板，並飆出最快151公里速球。

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