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PLG》高國豪復活記 攻城獅3連勝

2022/04/04 05:30

攻城獅高國豪（右）攻下24分、7籃板、7助攻，助隊擊敗富邦勇士，拿下3連勝。（記者陳志曲攝）

頂級身手再現 擊退勇士

郭少傑（右）繳出生涯新高18分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕頂著P. LEAGUE+新竹街口攻城獅「薪一哥」頭銜的高國豪，本季表現起伏，還曾在得分掛蛋後落淚，但他化悲憤為力量，重拾頂級身手，昨天拿下24分、7籃板、7助攻的全能數據，率隊114：103力退台北富邦勇士，收下3連勝。

上季拿下新人王的高國豪，去年與球團簽下5年、總值3500萬的合約，只是他開季打得跌撞，在3月12日對高雄鋼鐵人還首嘗職業生涯得分掛蛋的淒慘狀況，讓他忍不住落淚宣洩情緒。

不過，高國豪並沒有被低潮擊垮，他成功從谷底反彈，已連4場得分達雙位數，其中前一場對桃園領航猿更飆出生涯新高24分，昨天也維持火燙手感，他特別感謝教練和隊友鼓勵，而自己也會在場上持續保持侵略性，「很享受現在的感覺！」

郭少傑繳生涯新高18分

值得一提的是，攻城獅本季常被說是靠洋將打天下，在開季前20場比賽，洋將得分在團隊總得分就占了50％，是全聯盟最仰賴洋將的球隊。

法獅和辛巴昨天合拿51分，但本土球員也能適時挺身而出，除了高國豪之外，郭少傑在林宜輝遭禁賽的情況下，繳出生涯新高18分，而第3節35：15的「一波流」攻勢更是直接轟垮勇士的關鍵。

另一場，台新夢想家靠著忻沃克單場狂飆8顆三分球，拿下生涯新高35分，終場111：77收拾領航猿，拿下2連勝，而領航猿則是吞下3連敗，與第4的攻城獅拉開至5.5場勝差，和季後賽已漸行漸遠。

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