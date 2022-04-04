T1》對海神0勝 獵鷹換帥照樣被宰

海神布銳克曼（左）挹注16分、8助攻，助隊打敗獵鷹。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕為了力拚季後賽資格，台鋼獵鷹近期改由UBA三冠教練劉孟竹執掌兵符，昨碰上聯盟龍頭高雄海神，獵鷹卻沒能改善虎頭蛇尾的情況，第3節被對手以一波32：15攻勢翻盤，終場以77：102吞下4連敗，本季對海神一勝難求。

第3節3洋上陣也沒救

獵鷹本季碰上海神賽前已吞下3連敗，昨再次交鋒，半場打完雖保有1分領先，但下半場攻守失序，讓海神一波流把勝利帶走。總教練劉孟竹坦言，這確實是他沒料到的情況，上半場以雙洋將上陣，還能將分數緊咬，第3節啟用3洋將，卻沒能打出預期效果。

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無法率隊止敗，劉孟竹一肩將責任扛起，「這場輸球，我還是要負最大責任，雖然接掌兵符才第3天，總共只練一次球，但輸球還是教練責任，下禮拜得趕快解決問題。」獵鷹昨大多倚靠洋將發揮，喬登攻下全隊最高21分，賈西亞進帳20分，但團隊命中率31.7%，無力與海神抗衡。

海神當家一哥胡瓏貿昨缺陣，但團隊進攻多點開花，全隊6人得分上雙，庫薩斯進帳19分、布銳克曼挹注16分、8助攻，海神目前仍以18勝6負穩座聯盟龍頭。

台啤英熊今將在主場迎戰中信特攻，這將是特攻後衛林韋翰返台後首秀，他和英熊一哥蔣淯安的對決成為一大焦點；但受到疫情影響，此戰將封館舉行，不開放球迷進場。

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