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KD55分飆紀錄 籃網仍掉後段班

2022/04/04 05:30

老鷹T.楊恩（中）砍36分、10助攻，助隊擊敗籃網，鞏固東部老八席次。 （今日美國）

單場得分新高

杜蘭特轟55分，寫下個人單場得分新高，卻無法扭轉籃網輸球悲劇。（美聯社）

紀錄夜有遺憾

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA籃網當家球星杜蘭特昨大爆發，三分球10投8中，狂砍全場最高55分，卻無法率隊贏球。老鷹一哥T.楊恩成為贏家，全場攻下36分、10助攻，包括決勝節最後1分鐘內連得9分，終場老鷹122：115擊敗籃網，鞏固東部老八席次。

賽後杜蘭特難掩失望地表示，「我們犯規太多，讓對手輕鬆用罰球得分，這並非裁判尺度偏袒，而是我們防守雜亂無章，太多不必要的犯規。」本場比賽籃網僅獲得19次罰球，老鷹則有49次，靠罰球就拿下37分。

杜蘭特寫下個人單場得分、命中三分球數新高，但紀錄夜卻以輸球作收。他表示，「打破再多紀錄都無法彌補輸球的遺憾。唯一欣慰的是在季後賽之前，我的狀態已逐漸回升。」

季前奪冠熱門

東西雙強落難

東、西部強權籃網和湖人，季前都被評估為奪冠大熱門，未料卻成為難兄難弟。籃網昨吞敗後，戰績落居東部第10，雖篤定能進入附加賽，但表現卻令球迷大失所望。

近期吞下5連敗、滑落西部第11的湖人，已跌出附加賽名單，今將碰上金塊，面臨非勝不可的壓力。目前湖人距離西部第10的馬刺還有1場勝差，但例行賽最後5戰有4場要碰上西部前6名強隊，其中包括太陽和勇士。

外媒看衰湖人

擠不進附加賽

外媒評估湖人擠進附加賽的機率不高，但傷癒復出的明星中鋒A.戴維斯仍信心滿滿，「不管競爭對手如何，我們有信心能5戰全勝。」

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