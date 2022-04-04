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NCAA 5冠教頭 傳奇K教練引退

2022/04/04 05:30

杜克大學在NCAA止步4強，傳奇教頭「K教練」執教生涯也正式謝幕。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NCAA男籃4強賽昨登場，由傳奇名帥「K教練」夏薛夫斯基領軍的杜克大學，以77：81不敵北卡羅萊納州立大學，賽季結束，K教練的執教生涯也在昨天正式謝幕。

生涯1202勝

NCAA首位千勝教頭

75歲的夏薛夫斯基為美國籃壇的傳奇教練，他在2001年就進入籃球名人堂，且執教大學男籃時期，培育出不少NBA球星，現役球員包含籃網球星厄文、塞爾提克一哥塔圖姆、鵜鶘「怪物狀元」威廉森等人。

K教練為NCAA史上首位千勝教頭，生涯累積1202勝，曾拿下5座NCAA冠軍，傳聞NBA曾有不少球隊開出高薪延攬，但他堅持在大學球隊作育英才。不僅如此，K教練曾率領美國隊在奧運完成3連霸，連同擔任助教共摘下5金，執教功力享譽國際，而他也在里約奧運完成3連霸後，交出美國隊兵符，改由馬刺隊主帥帕波維奇領軍。

K教練去年宣布，2021-22球季後他將退休，未來由助教謝爾擔任主帥，昨杜克大學落敗後，賽季提前結束。沒能以勝利畫下句點，K教練仍給予子弟兵肯定，也強調他現在的注意力還是在孩子身上，要好好安撫球員落敗後的情緒。

對於執教生涯落幕，K教練說：「我很幸運能一直在賽場上，可能會覺得開心也可能覺得痛苦，但我敢肯定，當我回首往事，肯定會很懷念這件事。」

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