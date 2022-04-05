兄弟洋捕效應 起手式震撼

兄弟福來喜連兩戰蹲滿全場，成功引導洋投與土投奪勝，個人首轟也出爐。

（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新莊報導〕中職睽違15年的洋砲捕手福來喜，昨從本土最高薪江少慶手中敲中職生涯首轟。在普遍打擊不好發揮的捕手位置，福來喜扛住中心棒次，連2場有效引導洋投和土投，攻守兩端大活躍帶動中信兄弟。

福來喜首安首轟出爐

緊跟在富邦悍將霸帝士之後，福來喜成為本季第2位開轟的洋砲，首局瞄準江少慶第1顆直球，一棒拉出左外野牆外，寫下隊史首位先發蹲捕開轟洋打紀錄。福來喜指出，中職投手都很積極進攻好球帶，「我的策略很簡單，就是抓喜歡的球來打。」

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福來喜表示，知道江少慶是很優秀的投手，雖然被他敲全壘打，還是能馬上做出改變。但也開玩笑說，「希望能跟他領一樣的高薪。」

福來喜在4月2日開幕戰就敲生涯首安，雖然賽事因雨保留，尚未留下紀錄，他請總教練林威助題字，這次首轟球，他說，「還是要保持傳統，繼續題字，我有點迷信，但這次想給打擊教練平野惠一題字，他下了很多功夫。」

福來喜連續2場蹲滿整場，幫象魔力和鄭凱文奪下勝投，賽前他會看很多球探報告，跟投手擬定策略，「雖然中職不像大聯盟，只有5隊，但還是很需要這些資料幫忙。」

福來喜的洋捕效應值得關注，富邦悍將投捕教練劉家豪就說，「他是很特別的捕手，如果今年打得好，又有拿到獎項，說不定會帶起其他球隊起用洋捕的風潮。」

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