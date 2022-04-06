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桃猿連6打席敲安 擊破兄弟連勝

2022/04/06 05:30

桃猿林承飛6下二壘打，一棒清壘灌進3分打點，助隊首戰獲勝，抱走單場MVP開心熱舞。
（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕本季初次亮相的樂天桃猿，昨在主場迎戰開季2連勝的中信兄弟，6局下後段棒次大爆發，包括林承飛3分打點二壘打在內，單局灌進6分，終場以8：2贏球。

桃猿先發投手黃子鵬前5局無失分，第6局遇亂流失2分，在平手情況下退場。（記者林正堃攝）

桃猿先發投手黃子鵬前5局無失分，6局上先被陳子豪陽春砲狙擊，又被許基宏和詹子賢敲安，在2：2平手狀況下退場。

林承飛一棒清壘 奪MVP

猿隊6局下馬上有回應，從林泓育的一壘安打到林立的2分砲，連6打席敲安，其中林承飛在滿壘時一記深遠的二壘打，一舉突破平手僵局，讓他抱走單場MVP。

林承飛春訓期間曾離隊服役，當完12天補充兵後才又歸隊，他說：「那時候擔心這12天沒辦法練球，當兵前刻意拉高訓練量，歸隊之後影響不大。」首戰在主場拿下勝利，林承飛說：「今年大家企圖心都很強，練習時也互相學習，把去年、前年的缺失做調整。」

黃子鵬鎖5局第6局失投

黃子鵬帳面上5局失2分，6局上未能拿下出局數就退場，他說：「6局上失投比較可惜，自己還有需要突破之處，球隊贏球比較重要。」猿隊總教練曾豪駒認為，以首度擔綱開幕戰先發而言，黃子鵬表現已屬不錯。

連兩季奪下MVP的中信兄弟洋投德保拉，昨在二軍展開復健賽，投5局無失分。兄弟總教練林威助表示，投手教練艾迪頓特別在場緊盯德保拉狀況，看隔日他的身體反饋，再決定何時安排他回一軍。

目前兄弟一軍有2位洋投泰迪、象魔力，和連3場蹲捕的洋砲福來喜，目前還不一定誰下二軍，也要靈活運用洋將上下一、二軍的15天規定。

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