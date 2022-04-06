40歲經典對決 嘟嘟7局無失分

獅隊總教練開心拿著潘威倫的首勝球。（記者李惠洲攝）

最多勝投手 技壓全壘打王

和林智勝（見圖，記者李惠洲攝）今年的首次對決，獅隊潘威倫拿下了勝利。

〔記者倪婉君／台南報導〕非常完美！「中職最多勝投手」潘威倫昨在本季初先發7局無失分，不但成功壓制連兩場開轟的「中職全壘打王」林智勝，在這場40歲經典對決勝出，也率領獅隊以4：0擊敗味全龍、拿下球隊和個人的本季首勝。

獅隊潘威倫本季初先發7局無失分，拿下生涯第147勝，技壓連2場開轟的「中職全壘打王」林智勝。 （記者李惠洲攝）

「嘟嘟」潘威倫昨結束單場MVP訪問時，先被「小嘟嘟」胡智為以潑水慶祝，再收下總教練林岳平親自送上的本季首勝球。

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150勝倒數M3 狀態很OK

「嘟嘟非常完美啊，他在球隊很低迷的時候，有辦法用7局無失分的狀態，穩住球隊在這個系列賽最後一場的勝利。」「餅總」恭喜潘威倫有好的開始，也祝福他今年能夠大展能力。

上次先發勝是前年7月

潘威倫只用65球就投完7局被敲2安奪勝，除了距離150勝里程碑只差3勝，更只差58球就能達到3萬球紀錄，「主要是很開心身體狀況還可以，希望接下來能維持這樣狀況、繼續加油。」畢竟上次投滿7局先發勝已是5年前，前一次先發勝也要追溯至前年7月8日對富邦悍將，潘威倫的期許雖保守卻很實際。

潘威倫也在和林智勝今年的首次對決拿下勝利，以保送、滾地球、滾地球結束昨役3次對戰，「智勝調整狀況很好，當然希望不要有失投球，如果遇到這種打者，球高起來，形成傷害的機率就滿大。」潘威倫也很感謝捕手林岱安的配球，還有守備夠幫忙。

獅隊在前5局只得1分，所幸洋砲羅薩在6局下從羅華韋手中敲出3分砲，餅總也表示：「這一棒確實是相當關鍵的一擊，在前兩戰對味全龍很難贏，這棒像是把對方氣勢擊沉，幫我們打回一場的勝利。」

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