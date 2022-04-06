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淘汰邊緣 湖人今盼奇蹟

2022/04/06 05:30

詹姆斯近期受傷，只能坐板凳無法出賽。（今日美國資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA湖人近期苦吞6連敗，想要擠進附加賽機會渺茫，今天上午10點半將碰上聯盟戰績第一的太陽，若吞敗且馬刺贏球，將篤定被淘汰。

再輸且馬刺贏 就宣告出局

湖人要晉級附加賽只剩下三種情況，第一是全勝，馬刺至少吞下3敗；第二是贏3場、馬刺全敗，或是湖人全勝，鵜鶘全敗才能達成，接下來的4場比賽都將面臨非贏不可的壓力。

詹皇拚得分王 難出賽不樂觀

詹姆斯目前場均30.3分暫居聯盟得分王，但至少要再出賽2場才符合資格，但《ESPN》報導，詹姆斯傷勢並不樂觀，今天出賽機率不高，加上A.戴維斯同樣帶傷上陣，要搶勝並不容易。

反觀例行賽第一的太陽傷兵陸續歸隊，將以完全體出賽，且近10場拿下8勝，場均命中率突破5成，只要再拿下1勝，就能寫下隊史單季最多63勝紀錄，勢必全力求勝。

厄文齋戒禁食 恐影響表現

東部籃網同樣傳來利空消息，堅持不打疫苗的厄文近期才解禁，允許在主場出賽，但近期又因信奉伊斯蘭教，必須遵守4月1日至5月1日齋戒月，日出到日落不能進食的戒律，恐大幅影響運動表現，加上季中交易來的西蒙斯傷勢未癒，球團已證實他將缺席所有例行賽和附加賽。

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