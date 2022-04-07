6戰已15轟 彈力球回來了？

兄弟許基宏開季第1週，也扛出2轟。（資料照）

比賽用球送檢 數據尚未出爐

近兩年中職前6戰打擊數據

〔記者羅志朋／台北報導〕中職開季全壘打滿天飛引發熱議，外界好奇「彈力球」是否又回來了？聯盟昨表示，比賽用球2、3週前已送驗，恢復係數在等數據尚未出爐，近期拿到檢測報告就會對外公布。

味全龍林智勝開季首週就敲2轟，並登上中職全壘打王。（資料照）

新球季開打至今，6戰出現15轟，場均2.5轟，和去年前6戰僅5轟，場均0.8轟相較，全壘打產量是去年3倍，由於聯盟開季前並未公布用球恢復係數檢測數據，難免讓球迷疑惑，今年球是不是變「彈」了？

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場均2.5轟 是去年同期3倍

不過，本季聯盟長打率0.380，和去年前6戰的0.370差不多，打擊率僅0.231，低於去年同期的0.263，雖然全壘打產量增加，但投打數據並未明顯失衡。

2016年中職用球係數最高值達0.576，單季出現3名「四割男」、全聯盟603轟寫下不可思議紀錄；2020年「彈力球」再現，上半季用球係數最高值達0.574，場均2.7轟甚至高於2016年的2.5轟，下半季係數調降至0.560左右，場均下滑到1.9轟。

過去中職用球係數中間值訂在0.560，合格範圍為0.540至0.580，因「彈力球」屢現爭議，2020年12月領隊會議決議，用球係數中間值下修至0.550，合格範圍改成0.540至0.560，縫線高度從0.05英寸調高到0.07英寸，約高出0.05公分，與國際接軌。

球變「不彈」，縫線變高，兩項因素都影響擊球飛行距離，去年用球係數在0.551至0.559之間，場均只剩1.1轟，長打率0.365遠低於前一年上半季的0.489，讓投手和打者十分有感。

今年中職用球依舊採「華櫻990」，聯盟最快下週公布用球檢測報告數據，並強調沒有換球，假設係數超過0.560就是超標，依規定必須調整至合格範圍。

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