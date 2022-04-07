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防禦率墊底 阪神等殷仔救援

2022/04/07 05:30

陳偉殷擺脫肩傷，目前在二軍出賽2場，防禦率仍為0。（取自產經體育）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕阪神虎前天靠西勇輝完封勝，避免締造開季10連敗的難堪紀錄，但團隊防禦率仍是聯盟墊底，陳偉殷昨天在二軍出賽，加速調整進度，期望為阪神注入新戰力。

阪神虎昨賽前團隊防禦率高達5.23，為全聯盟唯一防禦率破5的球隊，2名洋投凱勒和岡寇合計0勝3敗，另一名洋投阿爾坎塔拉防禦率高達18.00，洋將戰力不佳是戰績低迷原因之一。

陳偉殷二軍投2場

防禦率0

陳偉殷擺脫肩傷，休息6天後在二軍迎接第2場復健賽，對社會人球隊「J-Project」先發3局無失分，僅被敲2支安打，總計2場復健賽投5局，防禦率仍是0，但復元進度有待觀察。

二軍監督平田勝男表示，「還不到陳偉殷真正好的狀態，像是速度和尾勁等等，我覺得稍微再丟一下，應該會恢復到一定程度，他本人應該也想再多丟一些比賽。」

阪神另一名新洋投威克神，去年原本要效力樂天，卻因家庭因素無法報到而解約，本季投靠阪神虎，昨緊接在陳偉殷後登板，後援5局無失分，最快球速147公里。

西武獅吳念庭前天代打開轟，昨獲得先發第五棒的機會，可惜無法突破樂天金鷲名投岸孝之，單場3打數無安打，不過在7局上選到四壞，連續6場比賽上壘，球隊終場以2：7輸給樂天。

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