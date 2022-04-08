悍將開季23局初領先 曇花一現

〔記者吳清正／新北報導〕陳鴻文昨先發5局只失1分，富邦悍將一度取得本季3戰以來首次領先，但牛棚未能守成，被樂天桃猿以5：2逆轉，樂天也拿下開季2連勝，也是唯一不敗之師。

悍將是本季唯一未開胡球隊。（記者陳志曲攝）

悍將開季3連敗，教頭丘昌榮臉色鐵青。（記者陳志曲攝）

3連敗 聯盟唯一未開胡

富邦前兩戰只攻下3分，昨打線仍欲振乏力，全場只擊出7支安打，開季3連敗已追平富邦2017年承接球隊以來最長紀錄，上一次是2019年。

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陳鴻文被擊出5支安打，投出1次三振、2次四死球，只在第4局被成晉、藍寅倫和梁家榮安打失1分。

悍將陳鴻文先發5局失1分，一度是勝投候選人。（記者陳志曲攝）

4局下富邦馬上反攻，率先上場的高國麟擊出二壘打，霸帝士安打攻下追平分。第5局首名打者申皓瑋也敲出二壘打，以觸擊送上三壘後，林琨笙二壘打攻下超前分，富邦本季打了23局首度取得領先。

第7局富邦起用李建勳中繼，被邱丹、陳晨威和林立連續安打失2分，成晉滾地球也換回1分，樂天再以4：2超前，富邦從此無力反擊。

猿隊洋投狂威6局優質先發開紅盤，獲選單場MVP。

（記者陳志曲攝）

狂威MVP 朱俊祥新守護神

樂天洋投狂威先發6局失2分，被擊出7支安打，投出4次三振，拿下勝投和單場MVP。他表示，去年季中加盟樂天就碰到因疫情停賽，造成第一次出賽好像還在春訓，表現非常不理想，今年經過完整春訓，有足夠的練習量加上經驗值，首戰就能掌握投球狀況，不過，生涯4次單場MVP都在客場，自己也覺得不可思議。

桃猿朱俊祥上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）

樂天豪勁、陳禹勳和朱俊祥各後援1局，都無失分、無安打，今年的新任終結者朱俊祥連續解決3名打者，包括2次三振，最快球速飆到153公里。

樂天總教練曾豪駒表示，朱俊祥從春訓以來狀況都很好，不過，一開始投得有點閃，用了偏多的20球，要連續出賽會有困難，希望他更勇於和打者對決。

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