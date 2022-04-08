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慢邱丹碰不得 陳晨威急煞進本壘

2022/04/08 05:30

猿隊8、9兩棒邱丹（右後）與陳晨威（右前），7局上一前一後衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿陳晨威昨天演出3安猛打賞，更展現速度飛快的優勢，不但跑出本季首盜，還在搶攻本壘時差點追過前位跑壘員，最後關頭緊急剎車才沒有釀成追撞慘劇。

陳晨威前3打席連續安打，在樂天連得3分逆轉戰局的第7局，靠著林立的安打從一壘直闖本壘，跑過三壘時已經快要追上從二壘起跑的邱丹，本壘前慢下腳步才免於碰到前位跑壘員而被判出局，順利攻下超前分。

樂天總教練曾豪駒指出，陳晨威的積極跑壘是贏球的關鍵之一，相對的邱丹就太過保守，應該可以再靠近三壘一點來觀察球的落點。

陳晨威表示，邱丹可能是判斷有點遲疑，起跑有點慢，當時他只想為球隊跑回重要的超前分，所以一開始就全力衝刺，還好最後有剎車，否則一起滑壘如果撞在一起，不但出局還可能受傷。

以往是樂天開路先鋒的陳晨威，今年改打第9棒，他表示，可能是熱身賽狀況沒有很好，教練團才做調動，不過，第9棒連接第1棒，其實差別也不大。雖然陳晨威自認熱身賽狀況不好，開季2場比賽已擊出4支安打，打擊率0.500，陳晨威表示，以前開季都比較慢熱，今年首戰就有安打，感覺心情就放開來了。

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