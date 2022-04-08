大谷今寫歷史 冠軍賭盤卻電天使

大聯盟新球季今開打，天使大谷翔平「投打」打頭陣。（取自天使推特）

開幕二刀流 先發兼一棒

〔記者羅志朋／綜合報導〕揮別封館陰霾，大聯盟新球季今天開打，凌晨2點張育成所屬的守護者作客迎戰皇家，重頭戲早上9點半天使坐鎮主場對太空人（華視、緯來育樂台、愛爾達體育2台直播），大谷翔平開幕戰將以先發投手兼第一棒之姿登場，寫下史上第一人紀錄。

張育成是目前唯一在大聯盟40人名單的台灣球員，也是個人連續第3年登錄開季名單，今若先發出賽，將是首位連兩年開幕戰先發的台灣野手，熱身賽他繳出9分打點、長打率0.583，都是陣中最佳。

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大谷旅美第5年，今首次擔任開幕戰先發投手，日籍投手第7人，去年他勇奪美聯MVP，拿下9勝、防禦率3.18、飆156K，轟出46發全壘打、另有26盜，投打跑身手全能，就連王建民都說，「實在很難想像，可能100年就出一個大谷。」

今年大聯盟推出多項新制，除了全聯盟都採指定打擊制，並量身打造「大谷規則」，意即先發投手兼打者時，投完球退場可繼續打擊，完全解放大谷「二刀流」技能。

大聯盟奪冠賠率前後段班

天使雖手握大谷與3屆美聯MVP楚奧特，並網羅「雷神」辛德加德補強先發輪值，不過國際賭盤威廉希爾開出奪冠賠率，天使僅以1賠31名列第15。道奇主戰游擊手席格轉戰遊騎兵，但也補進前勇士一壘重砲佛里曼，交易得到牛棚大將金布瑞，投打戰力堅強，以1賠5.50賠率最被看好奪冠。

衛冕軍勇士少了奪冠老臣佛里曼，簽下前運動家明星一壘手歐森，加上明星外野手阿庫尼亞可望傷癒歸隊，整體實力不凡，奪冠賠率1賠13僅次於道奇、太空人、藍鳥和洋基。

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